Ministrul Transporturilor: "Avem acord de mediu pentru autostrada A7 Ploiesti - Buzau"

"Vestea diminetii: avem acord de mediu pentru autostrada A7 Ploiesti - Buzau. Intram pe ultima 100m pentru licitarea lucrarilor!", a scris Drula.De altfel, in urma cu putin timp, Compania Nationala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta finalizarea machetei virtuale pentru Autostrada Ploiesti - Buzau."Prestatorul, Consitrans S.R.L, a realizat modelarea interactiva 3D pentru Autostrada Ploiesti - Buzau. Aceasta are ca scop prezentarea si vizualizarea solutiilor proiectate precum si asigurarea unui nivel ridicat al preciziei privind suprafata de teren necesara a fi expropriata, lucrarile de arta proiectate, precum si solutiile de consolidare necesare.Autostrada Moldovei A7 va fi soseaua de mare viteza care va lega Bucurestiul de Moldova cel putin pana la Pascani (unde va face jonctiune cu Autostrada Unirii A8). E posibil ca A7 sa se continue mai departe pana la Suceava si apoi pana la granita cu Ucraina la Siret.In prezent sunt in lucru contractele pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si proiectele tehnicepe patru sectoare: Ploiesti - Buzau, Buzau-Focsani, Focsani - Bacau si Bacau - Pascani.Acest drum in lungime de aproape 430 de kilometri a fost deja asumat de Guvern si va prezenta in perioada urmatoare principala batalie pe care o vor da negociatorii Romaniei in relatia cu Comisia Europeana, stiut fiind faptul ca tara noastra va avea la dispozitie 29,2 miliarde de euro, din care jumatate nerambursabili, pentru reforme esentiale.Iar principalele proiecte finantate sunt in zona tranzitiilor verzi si digitale. Din acest punct de vedere, autoritatile trebuie sa revada planurile la autostrada si sa aiba in vedere componenta verde, cu conditia ca lucrarile sa fie contractate pana in anul 2022 si finalizarea acestora sa se incheie in vara anului 2026, termen care de data aceasta nu se mai negociaza. Negocierile cu Comisia Europeana pentru a prinde Autostrada A7 in PNRR vor incepe la 1 mai, iar un rezultat final va fi cunoscut undeva in luna august."A7 este principalul proiect. Ministrul Transporturilor m-a asigurat ca proiectele sunt mature si ca putem avea gata tronsoane din A7 pana in august 2026, data limita. Termenul este cel mai mare stres. O schimbare fata de PNRR initial este ca nu mai atasam sume pe fiecare proiect, ci facem repere pe numar de km, ca sa evitam problemele daca apar intarzieri", a precizat ministrul Cristian Ghinea in cadrul unui interviu televizat.Drumul a fost impartit pe loturi, intre Ploiesti, Buzau, Focsani, Bacau si Pascani. Cele patru segmente de drum sunt: Ploiesti - Buzau, Buzau - Focsani, Focsani - Bacau si Bacau Pascani.Costurile pentru autostrada care leaga Muntenia de Moldova au fost estimate la 1,7 miliarde de euro, dar este posibil ca prin noile componente verzi care i se vor adauga valoarea totala sa creasca.