Miza scandalului de la Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. Ce salarii sunt si la ce venit ajunge directorul general

Drula a tinut sa precizeze ca premierul Florin Citu si-a dat acordul in acest sens si ca atributiile ARSVOM vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).In replica, sindicatul marinarilor sustine ca "acea barca" invocata de ministrul Drula este functionala Luni, 5 iulie, zeci de angajati ai agentiei au iesit sa protesteze fata de decizia anuntata de ministru "La acea Agentie de Salvare a Vietii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, daca va aduceti aminte in martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a putut iesi din port ca era vreme rea si barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate functiona pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control incheiat, care a ridicat o serie larga de probleme pe zona de achizitii. Am un anunt de facut, aceasta Agentie va fi desfiintata. Am discutat si cu premierul Romaniei si si-a dat acordul", a spus ministrul Catalin Drula.Institutia, aflata in subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, a fost infiintata in anul 2004, prin Ordonanta Guvernului nr. 33/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2004 , prin reorganizarea Grupului de Interventie si Salvare Navala Constanta.Practic, agentia a fost infiintata in timpul Guvernului condus de Adrian Nastase pentru a presta urmatoarele servicii: efectuarea operatiilor de cautare, asistenta si salvare; dezesuarea, ranfluarea navelor si epavelor; prestatii de scafandrerie; remorcaje interne si internationale; lucrari necesare la nave conform specificului activitatii; stingerea incendiilor; precum si spargerea ghetii in porturi si pe caile navigabile.Bugetul institutiei este unul extrem de generos si si ridica anul la zeci de milioane de lei, dat fiind faptul ca in 2018 Agentia si-a cumparat doua nave cu 50,6 milioane lei."Acestea au capacitate de autoredresare si pot prelua la bord peste 44 de supravietuitori, sunt dotate cu cate o ambarcatiune rapida de urgenta care poate atinge o viteza de peste 35 de noduri pentru recuperare si transfer persoane, interventie in zona plajelor, platforma de transfer la elicopter, capacitate de transport a cel putin doua persoane pe targa, capacitate de stins incendii la nave si de intrare in zona cu perdea de foc pentru extragere victime, carlig de remorcaj pentru interventii de urgenta, camera de termoviziune necesara atat in cazul interventiilor de cautare si salvare pe timp de noapte cat si in cele de stins incendiul, instalatie de comunicare voce la distante mari indiferent de starea vremii, echipament de interventie in caz de incendiu pentru personal specializat, echipamente specializate pentru recuperarea si transferul persoanelor din apa", afirma ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Sova De altfel, trebuie spus ca ARSVOM are in dotare un parc de 12 nave: un remorcher maritim multifunctional, trei nave SAR (Search and Rescue - cautare si salvare), cinci salupe de servitute si trei salupe de interventie pentru lansarea si manevrarea barajului antipoluant, dupa cum urmeaza:a) Remorcherul maritim HERCULES - construit in anul 1988 la Braila, aflat in curs de modernizare, 6600 CP, 100 TBP. Nava este destinata in principal remorcajului greu, salvare nave, ranfluare si secundar actiunilor de depoluare;b) doua salupe de cautare si salvare - construite in anul 2002 in santierul Tyovene OY, Finlanda, 820 CP. Navele sunt destinate exclusiv operatiunilor SAR;c) o salupa-remorcher de cautare si salvare - construita in anul 2001 in Santierul Naval Mangalia, 840 CP. Nava este destinata in principal operatiunilor SAR, asistenta scafandri, remorcaj usor si doar accidental asistentei la operatiuni de depoluare;d) cinci salupe de servitute - construite in perioada 1981-1990 in URSS, 150 CP. Navele sunt destinate actiunilor de suport, fara a fi implicate direct in operatiuni de depoluare;Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare are 159 de angajati si se afla in subordinea Ministerului Transporturilor. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Agentiei, salariul de baza al directorului general ajungea anul trecut pana la 9.000 de lei lunar, in timp ce un marinar castiga aproximativ 5.000 de lei (aici fiind incluse si sporurile de aproximativ 1.400 de lei).Redam mai jos lista completa cu salariile angajatilor de la ARSVOM:Amintim ca, la inceputul lunii, directorul Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) din cadrul Ministerului Transporturilor, Daniel Manole, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.Conform unor interceptari DNA, senatorul PNL George Stanga si presedintele CJPrahova, Iulian Dumitrescu, au fost inregistrati de procurorii DNA chiar in biroul ministrului transporturilor in timp ce ii cereau lui Catalin Drula, sa ii pastreze in functie pe sefii Asociatiei Romane de Salvare a Vietilor Omenesti pe Mare si Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos Galati.