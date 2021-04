Ministrul Transporturilor sustine ca tronsonul 2 al drumului expres Craiova-Pitesti va fi gata anul acesta: "Stadiul fizic al lucrarilor este de 75%"

"Sambata am facut o vizita pe santierul drumului expres Craiova - Pitesti. Am vrut sa ma asigur ca suntem in linie dreapta pentru respectarea promisiunii ca vom finaliza Tronsonul 2 anul acesta. Tronsonul de 40 de km este vital pentru ocolirea oraselor Slatina si Bals. Toti care vor circula pe acel tronson merita sa nu piarda ore in sir in ambuteiaje. In prezent, stadiul fizic al lucrarilor este de 75%", a scris Drula in postarea sa."Sunt 1.400 de oameni pe santier, 12 km din totalul de 40 au doua din trei straturi de asfalt, iar grinzile necesare pentru viaducte, poduri si pasaje sunt produse in proportie de 90% (o mare parte sunt deja si ridicate pe structuri). Marturisesc ca am o placere deosebita sa vad santiere unde, asa cum se spune in bransa, "se face productie", a subliniat ministrul. Uniunea Europeana va contribui, prin intermediul politicii de coeziune , cu 726 de milioane de euro la construirea drumului expres Craiova - Pitesti. Comisia a aprobat, pe data de 23 martie, construirea unui drum expres intre orasele Craiova si Pitesti . UE va contribui, prin intermediul politicii de coeziune, cu 726 de milioane de euro la crearea noii legaturi, de 121 km, dintre cele doua orase. Proiectul, care face parte din reteaua transeuropeana de transport, include construirea a doua benzi de circulatie in fiecare directie, 10 tronsoane de racord si 75 de poduri sau pasaje.Proiectul ar trebui finalizat pana la sfarsitul anului 2023.