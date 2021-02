Sindicatul de la metrou, condus de Ion Radoi, anunta un protest la Ministerului Transporturilor dupa scandalul cu ministrul Catalin Drula

Proteste anuntate pentru joi si vineri

Ministrul Transporturilor, despre contractul de crestere a salariilor cu 18% la Metrorex: Acea renegociere este invaluita in mister

Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania

Omul care anunta grevele la metrou

Decizia sindicalistilor vine pe fondul controlului anuntat de ministrul Transporturilor, Catalin Drula , ca urma a negocierilor pe marginea Contractului Colectiv de Munca din toamna anului trecut in urma carora s-a stabilit o majorare a salariilor cu 18%. Asta in conditiile in care incasarile din vanzarea de cartele si abonamente s-a prabusit in 2020 din cauza restrictiilor cauzate de pandemie."Salut prieteni! Ieri in cadrul sedintei Biroului Executiv USLM, Presedintele sindicatului, Ion Radoi a propus modalitatea prin care se va actiona in urma declaratiilor tendentioase ale ministrului Catalin Drula.Stiti cu totii ca in ultimile zile capul de afis ale tuturor stirilor, a fost salariul lui Lionel Messi si salariile lucratorilor de la metrou . Nu e rau! Inseamna ca mass-media este interesata numai de cei a caror valoare este certa.A fost emisa astfel adresa USLM nr 40/05.02.2021, atat catre Primaria Municipiului Bucuresti, cat si catre Jandarmeria Romana, adresa prin care s-a solicitat aprobarea pentru organizarea unor pichete de protest, in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in datele de 11 si 12.02.2021, pichete la care nu pot participa, conform HG nr 3 din 12.01.2021 privind prelungirea starii de alerta, decat 100 de persoane,desi in metrou sunt peste 5000 de nemultumiti, jigniti de ministrul Drula si de cei care, asmutiti de acest ministru, in necunostinta de cauza, s-au dat si ei cu parerea.Scopul organizarii acestor pichete de protest, asa cum l-a definit Presedintele USLM, Ion Radoi, consta in urmatoarele:1) Refuzul ministrului Drula de a modifica HG nr 482/1999 prin armonizarea acesteia cu noile reglementari aparute in diferite acte normative, precum si intentia acestui vremelnic ministru de a elabora un proiect de lege privind organizarea, functionarea si dezvoltarea transportului public cu metroul, desi in Romania nu exista decat metroul bucurestean. Aceasta lege insa deschide ministrului Drula calea legala pentru privatizarea unor activitati.2) Intentia ministrului Drula de a aplica la Metrorex masuri concrete de restructurare, fara a tine cont de deficitul de personal existent si de faptul ca Metrorex este o unitate strategica de interes national.3) Faptul ca actualul Consiliu de Administratie provizoriu, mentinut in functie de ministrul Drula, nu sustine si nu isi asuma rezultatul negocierilor colective de la metrou, desi acestea s-au desfasurat si incheiat in baza mandatului dat de acelasi Consiliu de Administratie provizoriu.4) Neaplicarea celor stabilite in urma negocierii CCM 2020/2021 tuturor salariatilor societatii, contrar prevederilor Legii nr 62/2011 si Codului Muncii.5) Neacordarea bonusurilor prevazute in CCM desi din punct de vedere bugetar acestea puteau fi suportate.6) Lipsa de reactie a ministrului Drula fata de situatia conflictuala existenta la nivel de Metrorex SA, datorita prestatiei actualului Consiliu de Administratie provizoriu, precum si faptul ca ministrul Drula refuza in mod constant sa aiba o discutie cu reprezentantii sindicatului de metrou", se arata intr-o informare a USLM. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a declarat joi, 4 februarie, la Dialogurile Ziare.com , despre renegocierea contractului colectiv de munca al Metrorex ca este "invaluita in mister", motiv pentru care a trimis Corpul de Control la companie."Acea renegociere a contractului colectiv de munca este invaluita in mister, cu tot felul de delegari intre Consiliul de Administratie. Lucrurile nu sunt clare, tocmai de accea am trimis Corpul de Control. Evident, misiunea de control abia incepe si dureaza, pentru ca trebuie sa vada toate documentele si vrem un rezultat serios, nu unul de pe azi pe maine, asa ca inca nu am rezultatele. (...) Dincolo de asta, raman afirmatiile liderului de sindicat Radoi, care nu intelege ca traim cu totii intr-o tara, avem un buget pe care il platesc romanii din toata tara", a declarat Catalin Drula la Dialogurile Ziare.com.Ministerul Transporturilor nu a facut, insa, precizari in legatura cu legalitatea contractului de munca de la Metrorex."Tocmai pentru ca este un control in curs, nu as vrea sa fie influentat in niciun fel. Vreau ca oamenii sa se uite pe documente. Am auzit si eu explicatii, pasari de responsabilitati, dar fiind un control in curs, vreau sa ii las pe acei oameni sa gaseasca adevarul", a adaugat Drula.Drula: Avem societati intr-o situatie nefericita. Nu vrem sa ajungem acoloIntrebat ce ar putea sa faca in privinta contractului colectiv de munca, daca il poate anula sau poate cere o renegociere, Drula a raspuns ca depinde de rezultatul controlului."Depinde si de rezultatele acestui control. Evident, un contract este intre doua parti. O renegociere trebuie sa fie pe masa mai ales cand este in interesul sanatatii societatii. (...) Nu cred ca problema se poate pune in termeni de conflict . Adica, vine domnul Radoi, ameninta cu o greva si suntem toti pe spate de amenintarile lui. Cadrul relatiei dintre management si partener social este unul de dialog.Daca o privim doar in termeni de amenintari si de lupte, bineinteles ca exista tot felul de masuri care poate fi luate de un actionar care nu isi mai permite sa suporte o cheltuiala. Exista restructurari, dar nu cred ca trebuie sa mergem in zona aceasta, ci trebuie sa gasim acel punct de rezonabilitate, care sa permita societatii Metrorex sa evolueze si sa creasca sustenabil, iar salariile sa creasca pe baze sustenabile.In momentul in care nu iti mai poti plati obligatiile, evident ca exista consecinte legale pentru o societate si avem o gramada de societati intr-o situatie nefericita si nu vrem sa ajungem acolo", a declarat Drula. Ion Radoi, fost parlamentar PSD, este liderul de sindicat de la metrou de peste 15 ani, timp in care a cunoscut 20 de ministri ai Transporturilor si mai multi directori ai companiei Metrorex, negociind cu fiecare, aproape an de an, binele angajatilor in dauna stabilitatii financiare a companiei.Ion Radoi detine, in prezent, mai multe functii si anume: presedintiile Sindicatului liber metrou - Unitatea si a Federatiei Sindicatelor din Transporturi, Transloc si Servicii Publice "ATU Romania". In plus, el este membru in Comitetul executiv al Federatiei Europene a Transportatorilor.Liderul de sindicat a intrat in Parlamentul Romaniei in anul 2000, din partea PDSR, care a devenit PSD . A urmat legislatura din perioada 2004-2008, unde a fost senator din partea PSD Giurgiu.Liderul de sindicat este, adesea, cel care anunta grevele de la metrou atunci cand negocierile pentru un nou contract colectiv de munca cu conducerea companiei Metrorex si Ministerul Transporturilor esueaza.Presa relata despre grevele sindicalistilor de la metrou inca din 2010, cand angajatii Metrorex au paralizat traficul, ca semn de protest pentru ca nu primeau majorarile salarile dorite. In final, liderul Sindicatului Liber Metrou, Ion Radoi, a anuntat ca a obtinut o crestere de salariu intre 3,7% si 10%.Mai recent, spre finalul anului 2018, negocierile pentru un nou contract colectiv de munca erau in toi, iar sindicalistii cereau o marire de 42% a salariilor. Pentru ca Metrorex si Ministerul Transporturilor nu cedau, angajatii amenintau cu greve.Ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Sova , membru PSD, lansa un atac la adresa lui Radoi. El declara ca greva de la metrou este pentru conservarea privilegiilor comerciantilor din statiile de metrou, spatii pe care le inchiriza sindicatul si de pe urma carora castiga bani. In plus, el a declarat ca santajul sindicalistilor lui Radoi scumpeste calatoria cu metroul.Tot Sova facea publice cresterile de salarii din ultimii ani, astfel: in 2015, veniturile au crescut cu 9%, in 2016, cu 12%, in 2017, cu 21%. La finalul negocierilor din 2018, sindicalistii s-au multumit cu lefuri mai mari cu 20%.In 2019 a venit randul mecanicilor din Metrorex pentru a ameninta cu greva, acuzand compania ca nu face interventiile si reparatiile necesare in subteran. Pe lista de revendicari se regaseau si modificari la contractul colectiv de munca, mai exact, la salarii.