Cătălin Măruță, prima reacție despre zvonul plecării de la PRO TV. Ce spune și despre audiențe: „Ideea e că am început undeva de acolo” VIDEO

Cătălin Măruță a postat un clip pe social media în care explică zvonurile despre plecarea sa din PRO TV. S-a vehiculat că șefii vor să-l dea afară după ce a înregistrat audiențe slabe în 2024, iar prezentatorul TV a dezvăluit cât mai rămâne în televiziunea de pe Pache.

Cătălin Măruță a înregistrat audiențe slabe în 2024, publicul preferând să se uite la „Mireasă”, show-ul matrimonial de la Antenă. Însă prezentatorul TV a început anul bine, cu audiențe record peste Antena 1 și Kanal D, lucru pentru care le-a mulțumit oamenilor.

„Lucrurile stau în felul următor, oameni buni. De când am început emisiunea la PRO TV, acum 18 ani, în fiecare an, la început, citeam o astfel de știre. Ideea e că am început undeva de acolo (n.red. se află pe un drum și arată în spate) prima emisiune, acum 18 ani, și ne îndreptăm către încolo. Drumul e în continuare lung.

Și ideea e, că dacă vă uitați și citiți dvs. aici (n. red. sunt postate în clipul video, în josul clipului) sunt audiențele emisiunii de ieri, ca o ironie la știrea de astăzi.

Audiențele zilei de ieri le vedeți aici, ceea ce arată că nu suntem cu un picior în afară, sau în groapă, suntem cu ambele picioare în curte la PRO TV, băgați chiar până în gât la emisiunea „La Măruță”, iar pentru asta trebuie să vă mulțumim mult de tot, pentru că faceți acest lucru de 18 ani posibil, adică dvs. cei care vă uitați la noi în fiecare zi de la ora 15:00. Vă mulțumesc mult de tot!”

Ads