"Am fost oripilată! Scene de un ridicol grotesc" Cătălin Măruță, pus la zid pentru un gest făcut față de fiica sa

Eva Măruță, fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, se află în mijlocul unei controverse publice, după ce la opt ani, a apărut într-un film pe marile ecrane.

Statutul de vedetă, pe care pare să-l fi dobândit micuța, nu are neapărat aprobarea publicului, existând un val de critici asupra legitimității ei artistice.

Creatoarea de modă Iulia Albu l-a criticat dur pe Cătălin Măruță pentru un gest făcut.

"Fiecare își promovează copilul așa cum consideră de cuviință. Faptul că eu nu cred și nu am crezut niciodată în expunerea exagerată a fiicei mele de la vârste fragede, este o alegere personală și atât. Copilăria trebuie trăită la momentul potrivit și, așa cum și eu am avut o copilărie frumoasă și am avut libertatea de a fi copil, mi-am dorit același lucru pentru fiica mea.

Văd zilele acestea foarte mult hate-uri și acuzații de nepotism. Fondate sau nu, vorbim despre un copil. Am fost însă oripilată să văd cum acest copil de 8 ani este filmat de tatăl ei în timp ce își face “skin routine”. Și aș vrea să fie foarte clar că așa ceva este îngrijorător. Un copil de 8 ani nu are de ce să fie încurajat să folosească creme de față. Și în niciun caz nu ar trebui sugerat că așa ceva ar fi normal.

Această glamourizare a absurdului poate naște monștri. Și cred că există o responsabilitate cel puțin teoretică a celor care orchestrează aceste scene de un ridicol grotesc.

Faptul ca a fost distribuită într-un film nu mi se pare o problemă, în sine. Nu este nici primul, nici ultimul copil de vedetă care are anumite oportunități", a spus Iulia Albu pentru cancan.ro.