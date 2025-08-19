Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”

Autor: Andrada Dumitrescu
Marti, 19 August 2025, ora 16:22
1385 citiri
Familia Măruță, reacție fermă după solicitarea unui ordin de protecție: „Când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități!”
Cei doi au depus o plângere la Poliție FOTO Facebook/Andra

Familia Măruță a reacționat public după ce a decis să ceară sprijinul autorităților în fața unei situații care le-ar fi afectat siguranța și liniștea.

Andra și Cătălin Măruță au depus o plângere oficială la Poliția Voluntari, vizând o persoană despre care afirmă că le provoacă un disconfort repetat. Totodată, cei doi au cerut și emiterea unui ordin de protecție, potrivit Mediafax.

Familia Măruță a cerut ordin de restricție

Măsura luată de cuplu are rol preventiv, astfel încât familia să fie protejată de eventuale manifestări considerate intruzive. Ancheta deschisă de polițiști urmează să clarifice circumstanțele exacte ale situației.

Într-un mesaj adresat publicului, soții Măruță au transmis că există o limită care nu ar trebui depășită nici măcar de către cei mai dedicați admiratori.

“Suntem recunoscători pentru dragostea oamenilor, dar atunci când cineva trece peste limite, e nevoie să apelăm la autorități. Din păcate, există și momente în care unele persoane entuziasmate întrec măsura și transformă ceea ce ar trebui să fie o relație frumoasă de fani, într-o situație de disconfort”, a declarat cuplul pentru viva.ro.

Deși apar frecvent în lumina reflectoarelor și împărtășesc fragmente din viața lor pe rețelele sociale, Andra și Cătălin Măruță preferă să mențină o distincție clară între ceea ce arată publicului și ceea ce păstrează doar pentru ei.

