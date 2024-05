Catalin Morosanu revine in ring cu o lupta incendiara

Catalin Morosanu va disputa primul sau meci din cariera la Cluj-Napoca, in revansa cu britanicul Daniel Sam, pe 6 iunie, in Sala Sporturilor Horia Demian, in cadrul galei Dynamite Fighting Show 4, moment ce va consemna si revenirea acasa a celui mai bine cotat luptator roman Benny Adegbuyi dupa mai bine de trei ani.

Duelul cu Daniel Sam face parte din cadrul turneului de retragere, pe care Morosanu l-a inceput anul trecut si care se va incheia la finele sezonului 2019. Cei doi s-au mai intalnit in 2016, in gala Superkombat Puerto Rico, atunci cand britanicul a fost declarat invingator.

In varsta de 34 de ani, Morosanu (1.81 m si 100 kg) are un palmares de 47 de victorii si 12 infrangeri, in timp ce Sam (1.97 m si 115 kg) a strans 36 de victorii si 16 infrangeri. Britanicul, dublu castigator al turneelor Enfusion, in 2013 si 2017, a bifat si 5 prezente in Glory.

Cu ocazia evenimentului de pe 6 iunie, cel mai bine cotat luptator roman in kickboxingul mondial, Benny Adegbuyi, locul 2 in clasamentul Glory, va lupta din nou in orasul sau natal dupa mai bine de trei ani. Clujeanul va avea un meci pe reguli de box, acolo unde este neinvins pana in acest moment.

Totodata, in premiera, va fi organizat un turneu piramidal la categoria semigrea, unde marele premiu va fi de 5.000 de euro. Alte patru super fighturi internationale sunt programate, printre combatanti urmand sa se numere Bogdan "Ciobanasul" Nastase, Amansio Paraschiv, Cristian Ristea si Daniel Corbeanu.

Gala de la Cluj-Napoca este a patra organizata sub steagul Dynamite Fighting Show dupa reusitele de la Bucuresti, Piatra Neamt si Craiova, acolo unde sportivii romani au fost sustinuti de un numar impresionant de spectatori.

Programul complet al Dynamite Fighting Show 4 va fi anuntat in perioada imediat urmatoare, iar biletele vor fi disponibile prin intermediul platformei bilete.ro

