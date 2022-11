Morosanu: Mighty Mo e un animal de 130 de kilograme

Luptatorul roman Catalin Morosanu afirma ca lupta cu uriasul Mighty Mo a fost cea mai grea din cariera sa, asemanandu-l pe samoan cu un animal de 130 de kilograme.

"A fost o lupta grea, cea mai dificila din cariera mea. Am luptat cu un animal de 130 de kilograme, era puternic. Eu am pornit cu sansa a doua, aveam 10% sanse in meciul cu el", a declarat Morosanu in cadrul emisiunii Happy Hour, de la ProTV.

Cel poreclit "Moartea din Carpati" a explicat huiduielile publicului de la finalul meciului spunand ca spectatorii au fost obisnuiti sa vada spectacol la luptele sale.

"Toata lumea era obisnuita sa ma duc la bataie si mie imi place sa ma bat, dar meciul asta trebuia sa-l abordez tehnic si lumea nu a inteles asta. Trebuia sa fug de el, daca imi prindea o bucata cadeam jos, K.O. eram!

In a doua repriza mi-a dat o lovitura de am crezut ca nu ma mai ridic, m-a ametit putin. Atunci mi-am dat seama ca nu e de gluma", a mai spus Morosanu.

Catalin Morosanu l-a invins sambata seara, la puncte, pe Mighty Mo, intr-o gala K1 desfasurata la Arad, meciul fiind decis dupa o runda suplimentara.