Evoluție entuziasmantă pentru românul Cătălin Preda în circuitul mondial. Popovici, doar pe locul 7
Cătălin Preda s-a clasat pe poziţia secundă la etapa din circuitul mondial Red Bull Cliff Diving (sărituri în apă de la mare înălţime - 27 m) de la Boston, de la finalul acestei săptămâni.

În SUA, sportivul român pregătit de antrenorul Florin Avasiloae a încheiat întrecerea cu un total de 418.35 puncte, la capătul unei evoluţii entuziasmante.

Competiţia de la Boston, ultima din circul mondial Red Bull Cliff Diving în 2025, a fost câştigată de către americanul James Lichtenstein, cu un total de 419.10 puncte.

Constantin Popovici a ocupat locul 7.

În luna iulie, Constantin Popovici a obținut medalia de bronz, iar Cătălin Preda s-a clasat pe locul 5, în finala concursului de sărituri în apă de la mare înălţime (27 de metri) de la Campionatele Mondiale de Nataţie din Singapore.

