Cum se scuză Cătălin Predoiu că a dat o informație despre un dosar din "surse neoficiale": "O festă de memorie"

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a revenit cu noi precizări, după ce a afirmat că soţul fostei şefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat definitiv într-un dosar în care este judecat.

Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a făcut noi declarații despre dosarul soţului fostei şefe DIICOT Giorgiana Hosu, după ce afirmase că ştie din ”surse neoficiale” că acesta a fost achitat într-un proces, ministrul declarând la emisiunea Insider Politic, de la Prima TV, că ”a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”. ”Departe de mine gândul de a fi dorit să influenţez pe cineva. De altfel, nici nu ai cum să vrei să influenţezi ceva ce eşti convins că s-a petrecut în trecut”, a argumentat el.

„În primul rând, am văzut speculaţiile care s-au făcut, pe care aş vrea categoric să le resping. Nu a fost vorba de altceva decât de o festă de memorie pe care am avut-o. A fost convingerea mea că acel dosar s-a soluţionat. Eu nu m-am referit la viitor, cu intenţia de a influenţa în vreun fel instanţa, ci m-am referit la o informaţie care ţinea de trecut. Asta a fost convingerea mea din discuţii din afara cadrului statal, din afara cadrului oficial, de aceea am şi precizat că e vorba de surse neoficiale, medii juridice care n-au legătură cu oficialităţi ale statului. Efectiv a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”, a declarat Predoiu.

Ministrul Justiției și-a cerut scuze.

„Lumea juridică, mediul privat, n-are nicio legătură cu statul. Nu vreau să mă derobez de această eroare, de aceea mi-am cerut şi scuze, dar departe de mine gândul de a fi dorit să influenţez pe cineva. De altfel, nici nu ai cum să vrei să influenţezi ceva ce eşti convins că s-a petrecut în trecut. Pe de altă parte, fac apel şi la notorietatea împrejurării. E cunoscut în sistemul judiciar: nu am avut niciodată discuţii neprincipiale pe vreun dosar sau altul, nici cu judecători, nici cu procurori, nici cu grefieri. Nu există judecător, procuror, grefier care să poată să pretindă că am avut discuţii măcar în legătură cu dosare concrete sau, cu atât mai mult, să cer ceva într-un dosar sau altul”, a adăugat acesta.

Dacă pe 7 februarie acest domn va fi achitat, toată lumea va spune, pe bună dreptate: ministrul ştia dinainte, a spus moderatorul.

„Fac apel la discuţia percepţie-realitate. Judecătorii ştiu foarte bine că sunt protejaţi de lege, judecă pe baza probelor, întotdeauna am avut această poziţie, nu cred că poate fi contestat acest lucru, nici pe baza declaraţiilor publice, nici pe baza discuţiilor pe care le-am avut la bilanţuri sau în şedinţele CSM. Chiar mi-am făcut un principiu de bază, fundamental în activitatea mea: de a opri interacţiunea - dacă a fost vreodată în trecut - între minister şi instanţe şi parchete. Ministrul Justiţiei nu are nicio legătură cu ceea ce se întâmplă în dosare. Eu am aplicat acest principiu şi iau martor întreg sistemul judiciar, toţi cei care au interacţionat cu mine. Nu a existat niciodată nici cea mai mică nuanţă pe care să o fi făcut în legătură cu vreun dosar. A fost pur şi simplu o gafă de memorie”, mai spune Cătălin Predoiu.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a transmis, joi, că a comis o "eroare fără intenţie" atunci când a afirmat că soţul fostei şefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat definitiv într-un dosar în care este judecat.

"Miercuri, în cadrul emisiunii 'Piaţa Victoriei', difuzată de postul 'Europa FM', am făcut o afirmaţie eronată pe care doresc să o corectez, de asemenea, public. În cadrul dialogului pe care l-am avut cu moderatoarea, am afirmat că soţul doamnei Giorgiana Hosu a fost achitat în cadrul unui proces, în realitate procesul nefiind definitiv judecat. Eroarea comisă a fost fără intenţie, de bună credinţă am crezut în adevărul celor afirmate, dar, regretabil, nu am verificat în prealabil informaţia pe care o aveam din surse neoficiale", a scris Predoiu, pe Facebook.

El a adăugat că îşi asumă "confuzia creată involuntar", pe care o regretă şi prezintă scuze.

"Precizez că aparatul ministerului nu are nicio responsabilitate în vehicularea acestei informaţii eronate, culpa îmi aparţine în întregime pentru că nu am verificat informaţia parvenită din surse neoficiale. Bineînţeles, doresc să reafirm principiul independenţei Justiţiei, pe care l-am respectat în toată activitatea mea", a menţionat ministrul Justiţiei.

Fostul poliţist Dan Hosu a fost condamnat în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti la trei ani închisoare cu suspendare în dosarul 'Carpatica Asig', pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la acces ilegal la un sistem informatic şi instigare la folosirea de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii. În acest moment, dosarul se află pe rolul Curţii de Apel Bucureşti.

