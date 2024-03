Cătălin Predoiu susține că România ar aduce mai multă stabilitate zonei Schengen: ”Nu e corect să avem doar o integrare parţială”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat luni, înaintea Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne, că România ar putea aduce mai multă stabilitate zonei Schengen, ar putea întări zona Schengen şi nu este deloc corect să continuăm să avem doar o integrare parţială. El a precizat că este adevărat că am făcut un pas important în decembrie anul trecut, intrând în Schengen cu frontierele aeriene şi maritime, dar crede că acest progres ar trebui urmat de un alt pas chiar în acest an.

MInistrul Internelor a precizat că o discuţie pe agenda Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne va viza migraţia.

”Migraţia este o altă problemă serioasă care ameninţă stabilitatea Uniunii Europene şi a statelor membre. În România, am luat măsuri foarte serioase pentru combaterea migraţiei ilegale. Am înregistrat în ultimul an progrese importante. De fapt, am redus migraţia ilegală cu aproximativ 92%. Avem frontiere, de exemplu, cu Serbia, unde am pus în aplicare un proiect pilot, având ca rezultat reducerea migraţiei ilegale spre zero. Anul trecut, au fost înregistrate aproximativ 40 de cazuri de trecere ilegală a frontierei. Vom continua acest proiect pilot.

Ministrul a anunţat că a semnat cu Comisarul Johansson o scrisoare de întărire a acestui proiect pilot.

”Suntem pregătiţi să punem expertiza noastră la dispoziţia tuturor statelor membre ale UE care doresc să coopereze cu noi. În ceea ce priveşte Acordul de la Dublin, avem o rată de succes de aproximativ 80%. România este în top trei ţări din UE care aplică corect Acordul de la Dublin. Şi cred că dacă toate statele membre vor face la fel, întărind protecţia frontierelor, aplicând acordurile de la Dublin, aplicând pachetul pentru migraţie, vom aborda serios această problemă”, a spus Cătălin Predoiu.

El a menţionat că ”nu putem avea lipsă de omogenitate în cadrul statelor membre în aplicarea acordurilor privind azilul şi migraţia”.

”Nu putem avea diferenţe între ţări în ceea ce priveşte protejarea frontierelor şi abordarea migraţiei ilegale. Cred că toţi trebuie să performăm în această direcţie. Şi România este una dintre ţările care se descurcă foarte bine, în comparaţie cu alte ţări din UE. Avem ţări în UE cu rate de aproximativ 3% în ceea ce priveşte Acordul de la Dublin. Deci, dacă ne uităm la situaţia de pe teren, putem vedea că există state membre care aplică corect acordurile, protejează frontiera şi, în această ordine, contribuie la securitatea întregii UE”, a declarat Predoiu.

Ministrul a ţinut să precizeze că, atunci când vorbim despre Schengen, ”România ar putea aduce mai multă stabilitate zonei Schengen, ar putea întări zona Schengen şi nu este deloc corect să continuăm să avem doar o integrare parţială în cadrul zonei Schengen”.

”Este adevărat că am făcut un pas important în decembrie anul trecut, intrând în Schengen cu frontierele aeriene şi maritime, dar cred că acest progres ar trebui urmat de un alt pas chiar în acest an.

”Vom lucra în acest sens cu colegii şi prietenii noştri din Austria, din alte state membre. Suntem pregătiţi să cooperăm în ceea ce priveşte protecţia frontierelor, migraţia ilegală, şi de asemenea, cooperarea poliţienească. Ne descurcăm foarte bine în această privinţă şi cred că acesta ar trebui să fie baza pentru deciziile care urmează. De aceea, am spus că, în ceea ce priveşte migraţia, în ceea ce priveşte protecţia frontierelor, România este un exemplu foarte bun şi suntem pregătiţi să contribuim cu expertiza noastră la întărirea întregii Uniuni Europene şi a zonei Schengen, de asemenea”, a mai spus Predoiu.