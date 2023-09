Tragedia de la 2 Mai. Ministrul Predoiu exclude corupția polițiștilor: „Neglijență, poate abuz pe alocuri”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, exclude ipoteza corupției din cazul accidentului cu doi morți, provocat în stațiunea 2 Mai de Vlad Pascu. Predoiu consideră că polițiștii au dat dovadă de neglijență „poate abuz pe alocuri”.

„Nu, nu am date că a fost corupţie, neglijenţă clar. S-a vorbit de telefoane, de intervenţie, dar nu am nici un capăt de informaţie oficială în acest sens şi nici neoficială. Am fost în Constanţa. Dar cred clar că a fost cel puţin cu o zi înainte de accident, acolo mi se pare flagrant, a fost chiar de şeful Poliţiei Rutiere. Acolo pur şi simplu a fost o delăsare”, a declarat Predoiu la Prima News.

Cătălin Predoiu a mai declarat că, în ciuda reorganizării din temelii, Poliția Constanța încă funcționează. „Să nu se înţeleagă că în Constanţa nu mai e Poliţia acum. (…) Acolo e tabula rasa. Dar structura funcţionează şi în paralel avem un grup de lucru care gândeşte şi am şi primit deja un raport preliminar modul în care trebuie reorganizate lucrurile acolo. (…) Dacă îi trimiteam pe toţi acasă ce mai făcea Poliţia? (…) Să iau, să mut, să cutare, s-a mai făcut. Se întâmplă o boacănă, radem câteva capete, ieşim frumos la televizor, suntem foarte duri. Cauza rămâne. Şi mi-am spus, trebuie să merg la cauză”, a precizat Predoiu.

Minsitrul Afacerilor Interne a mai declarat că din cei 1.519 polițiști, cât are schema de personal, 300 de posturi sunt neocupate.

„Gândiţi-vă că acolo avem două porturi, avem centrala nucleară, avem graniţă, avem două poduri strategice pentru România, nu mai spun de Kogălniceanu. E un judeţ cu toate tipurile de infracţionalitate, de la crimă organizată, evaziune fiscală, contrabandă, trafic de droguri, furt, care prezintă o provocare deosebită. Dacă vom reuşi acolo, în Constanţa, atunci vom reuşi în toată ţara”, a mai spus Predoiu.