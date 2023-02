Ministrul Justiţiei Cătălin Predoiu a participat miercuri, 15 februarie, în plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire la mai multe declarații recente privind un verdict din justiție.

Opoziția l-a mai criticat pe Predoiu că ar lua ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, în niciun context, nu a iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură.

”În data de 18 ianuarie 2023 am afirmat că un anumit acuzat a fost achitat. În realitate, informaţia pe care o aveam era greşită, procesul fiind încă pe rol, fapt pe care nu îl cunoaşteam, nefiind la curent cu mersul proceselor penale, nu aceasta este activitatea de care mă ocup la minister”, a declarat ministrul.

”Din păcate, ignorându-se textul ad literam al declaraţiei mele, s-a speculat timp de două săptămâni, aşa cum s-a speculat şi astăzi, într-o veritabile minicampanie politică, în sensul că aş fi anunţat deja un verdict viitor în respectivul caz, ba chiar şi cum s-a spus şi astăzi, că sunt în general la curent cu ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri. În realitate şi în concret, spusele mele au fost ”şi ulterior achitat”, sintagma fiind fără îndoială, pentru un interpret de bună credinţă, una care se referă la un eveniment trecut, consumat şi nu la unul viitor, care urmează să se întâmple”, a mai spus Predoiu.

Ministrul Justiţiei a arătat că la fel de superficial a fost speculată şi precizarea că nu a avut informaţia din surse oficiale, adică din partea unui oficial sau a unei instituţii de stat.

”În absenţa unui proces de intenţie, se poate lesne obseva faptul că în concret a fost vorba pur şi simplu exclusiv de o infromare eronată, în ceea ce mă priveşte, pe care o regret, departe de orice intenţie şi cu atât mai puţin acţionând în afara limitelor competenţelor mele legale, a normelor legale şi morale”, a spus Predoiu.

Ministrul a mai spus: ”După cum am şi declarat ulterior, am luat şi iau ca martor întreg sistemul judiciar, pe fiecare magistrat şi grefier, în sensul că niciodată, în niciun context, nu am iniţiat, sugerat sau solicitat vreun deznodământ privind o procedură judiciară sau de altă natură”. Cătălin Predoiu a mai spus că întreaga sa activitate de ministru a rezultat în acte, măsuri şi proiecte devenite ulterior legi, care toate au consolidat statutul de independenţă a justiţiei şi principiul autoguvernării sale”.

Candidatura României la CEDO, în pericol

Anterior, senatorul USR Radu Mihail i-a pus mai multe întrebări ministrului

„1. Când și unde au avut loc întâlnirile cu „sursele neoficiale”? Au fost chemate la minister? Cât de des chemați magistrați să vă dea informații despre dosare pe rol?

2. Vă rugăm să ne indicați numele persoanelor pe care le numiți „surse neoficiale”, pentru că în mod evident acestea știau hotărârea instanței - ceea ce nu ar fi trebuit să știe.

Când vă scuzați, de fapt vă îngropați și mai rău... Citez: „nu am verificat în prealabil informația pe care o aveam din surse neoficiale”.

3. Cu cine verificați, domnule Predoiu, informațiile privind sentințele din dosare aflate pe rolul instanțelor? Cine sunt acești neoficiali cu care verificați sentințele? Un răspuns cu da sau nu: ministrul Justiției are voie să cerceteze cum se pronunță o instanță?

Ați mai spus, domnule ministru, citez: „Efectiv a fost o eroare de judecată bazată pe o festă de memorie”. Corect, a fost o eroare de judecată. Ați judecat greșit rolul ministrului Justiției într-un stat de drept.

4. Considerați că un ministru al Justiției în Guvernul României poate rămâne în funcție când face astfel de „erori de judecată”?

În fine, 5. Apreciați că ați vulnerabilizat prin aceste declarații candidatura României la CEDO, având în vedere că unul dintre candidați este judecător în dosarul menționat?”, a afirmat Mihail în plenul Senatului.

Și fostul ministru USR al Justiției Stelian Ion l-a criticat pe Predoiu, căruia i-a cerut demisia.

„Oricine îl ascultă pe Cătălin Predoiu înțelege rapid că nu are soluții pentru crizele din justiție: nici pentru deficitul de resurse umane, nici pentru tranșarea dublei subordonări a poliției judiciare, nici pentru combaterea corupției din sistemul judiciar după ce a refuzat să redea DNA competențele de a ancheta magistrați. (...)

Predoiu a oligarhizat justiția prin legile pe care le-a propus, le-a dat puteri sporite procurorilor șefi, inclusiv pe latura acțiunilor disciplinare, iar acum vorbește despre „independența și stabilitatea” procurorilor. Predoiu a păstrat condiții de vechime ridicate pentru DNA și DIICOT și acum constată că nu sunt suficienți procurori. Predoiu s-a ferit să îi ia ministrului de Interne controlul asupra dosarelor penale, păstrând dubla subordonare a polițiștilor de poliție judiciară, iar acum spune că trebuie găsită o soluție în acest an, de comun acord cu Bode. Cătălin Predoiu nu are nevoie de un `atelian de reflecție`, ci de o foaie albă pe care să-și scrie demisia”, a afirmat Stelian Ion.

