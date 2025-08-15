Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei: „Securitatea la gurile Dunării are un rol esențial pentru menținerea păcii regionale” VIDEO

Securitatea la gurile Dunării şi în zona Mării Negre are un rol strategic esenţial pentru prevenirea extinderii instabilităţii şi menţinerea păcii regionale şi, în acest sens, Ministerul Afacerilor Interne va continua modernizarea dotărilor şi instruirea personalului, a afirmat ministrul Cătălin Predoiu, vineri, 15 august, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Marinei.

Predoiu a punctat că această sărbătoare se desfăşoară într-un context geopolitic complex, marcat de un conflict prelungit în proximitatea graniţelor.

"Astăzi, componenta fluvial-maritimă din cadrul forţelor Ministerului Afacerilor Interne este un element central al poziţiei României de furnizor de securitate pe flancul estic al NATO şi la graniţa Uniunii Europene. În faţa provocărilor - de la migraţia ilegală şi traficul de persoane, la contrabandă şi braconaj piscicol - răspunsul necesită prezenţă constantă pe mare şi fluviu, mijloace moderne şi cooperare internaţională", a declarat ministrul, în mesajul postat pe site-ul MAI.

El a arătat că, de la începutul anului 2025, structurile de marină ale Poliţiei de Frontieră au executat 8.127 misiuni de patrulare, pentru protejarea frontierei, combaterea migraţiei ilegale, a traficului de arme, braconaj şi nu numai. În aceeaşi perioadă, au fost desfăşurate 18 misiuni de căutare şi salvare, confirmând rolul vital în protejarea vieţii omeneşti.

De asemenea, a adăugat Cătălin Predoiu, în cadrul operaţiunilor coordonate de Frontex, cinci nave româneşti participă în 2025 la Operaţiunea Comună Italy, cu 33 de intervenţii în Marea Mediterană şi aproximativ 1.400 de persoane salvate.

"MAI va continua modernizarea dotărilor, instruirea personalului şi consolidarea cooperării internaţionale, pentru ca protecţia frontierelor maritime şi fluviale ale României să fie pe măsura provocărilor actuale şi viitoare", a mai spus ministrul Afacerilor Interne.

