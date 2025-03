Reacția ministrului de Interne după ce liderul AUR a cerut oprirea „poliţiei politice”. Ce spune despre ancheta care îl vizează pe Bogdan Peşchir

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că nu are detalii privind ancheta care îl vizează pe Bogdan Peşchir, suspectat de finanţarea ilegală a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.

"De foarte multă vreme există această discuţie în spaţiul public legată de înştiinţarea sau implicarea ministrului afacerilor Interne în diverse tipuri de anchete. Încă odată spun: ministrul de Interne, ministrul oricine ar fi el, nu are niciun fel de atribuţii operative în anchete. Să ştiţi că foarte multe lucruri legate de anchetele în curs le află şi ministrul de la televizor, din partea presei, informări, pentru că sunt paşi procedurali cu care ministrul de Interne nu are nicio legătură, e cu totul şi cu totul altă atribuţie pe care o are un ministru. Deci nu aş putea să vă dau informaţii legate de un dosar sau de altul", a declarat Cătălin Predoiu, în momentul în care jurnaliştii l-au întrebat despre stadiul anchetei în care este inculpat Bogdan Peşchir.

Ministrul de Interne a răspuns şi acuzaţiilor conform cărora ar fi „omul sistemului” sau „miliţian”, el explicând că nu a intrat şi nici nu va intra în polemici cu reprezentanţii presei.

Precizările au fost făcute după ce liderul AUR, George Simion, i-a solicitat ministrului de Interne, într-o scrisoare deschisă, să oprească ”poliţia politică”, invocând anchetele care îl vizează pe Bogdan Peşchir şi influenceri suveranişti, şi să spună adevărul despre reţelele interlope şi grupurile infracţionale organizate româneşti care activează la graniţa dintre Mexic şi SUA.

