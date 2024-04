În România ”nu există un risc de flux masiv de migranţi ilegali”. Ministrul de Interne anunță că suntem gata să ne alăturăm zonei Schengen

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a afirmat, joi, că, de la începutul acestui an, s-au înregistrat 3.200 de tentative de trecere ilegală a frontierei româneşti, ceea ce demonstrează ”că nu există un risc de flux masiv de migranţi ilegali”.

Cătălin Pedoiu a fost întrebat cum evaluează situaţia actuală a migraţiei ilegale la frontierele României şi a afirmat: ”De la începutul acestui an, până în prezent, în România am înregistrat aproximativ 3.200 de tentative de trecere ilegală a frontierei româneşti. Deci, repet, 3.200. Şi acest lucru dovedeşte că nu există un risc de flux masiv de migranţi ilegali în această zonă. Vorbesc despre România, dar am înţeles că aceeaşi situaţie este şi în Bulgaria”.

Cu toate acestea, spune ministrul, se iau măsuri săptămânal pentru a combate migraţia ilegală.

”Cooperăm în regiunea noastră cu Bulgaria, Ungaria, Austria, Serbia, cu toţi vecinii noştri în general, la frontiera de est cu Republica Moldova şi Ucraina. Deci, ne pregătim în fiecare zi (...) este o modalitate de a demonstra că suntem gata să ne alăturăm cu toate frontierele în zona Schengen. Cu România şi Bulgaria în zona Schengen, zona Schengen va fi mai puternică, frontierele europene vor fi mai sigure şi proiectul european va fi mai coeziv şi solid şi garantat pentru cetăţenii săi, totul pentru beneficiile Tratatului şi drepturile conferite de tratate”, a mai declarat ministrul de Interne.