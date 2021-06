Fiul cosmonautului Dumitru Prunariu este noul director general al Tarom

"Incepand de astazi, 9 iunie 2021, Tarom are un nou director general, in persoana domnului Catalin Radu Prunariu. Schimbarea conducerii companiei vine in contextul in care, incepand cu anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza din istoria sa, indeosebi pe segmentul transportului de pasageri, care a afectat si Tarom. Cu toate acestea, compania aeriana nationala a reusit sa supravietuiasca primului an de criza, in special datorita ajustarii operatiunilor si exploatarii unor noi oportunitati pe segmentul zborurilor neregulate", a informat compania.Nascut la 28 decembrie 1975, el este fiul primului cosmonaut roman, Dumitru Prunariu. Catalin Prunariu este campion la acrobatie, comandant si pilot instructor la Tarom.In mai 2002 a devenit cel mai tanar comandant de aeroclub din Romania , cand la 26 de ani a castigat concursul organizat pentru ocuparea acestei functii la Aerodromul Teritorial "Aurel Vlaicu" Bucuresti.In anul 2003 a fost ales presedinte al Comisiei de Zbor cu Motor in cadrul Federatiei Aeronautice Romane. Din 2004 a fost selectat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana (AACR) sa devina inspector de pilotaj pentru aviatia generala. In septembrie 2012 a fost numit membru in Consiliul de Administratie al AACR."Odata cu preluarea mandatului, directorul general Catalin Prunariu isi propune sa implementeze si consolideze un model de operare eficient si durabil, prin adaptarea rolului companiei pe piata de transport aerian, atat la nivel national, cat si european, in scopul asigurarii profitabilitatii si a stabilitatii pe termen lung. In acest sens, noul director general Tarom saluta si continua astfel demersurile incepute de predecesorul sau, Mihaita Ursu", mai arata compania.Transportatorul aerian national Tarom estimeaza pierderi de 230,13 milioane lei in acest an, la jumatate fata de cele raportate in anul 2020, de 431,3 milioane lei. Veniturile totale preconizate pentru acest an sunt de 1,19 miliarde lei, aproape duble fata de 2020. De asemenea, potrivit scenariului standard, considerat cel mai realist, anul 2024 ar fi anul in care rutele ajung profitabile, iar anul 2023 ar fi anul in care fluxurile de numerar devin pozitive.Cheltuielile totale in anul 2021 sunt estimate la 1,42 miliarde lei, in crestere cu 34,51% fata de cele realizate in anul 2020, iar in valoare absoluta cresterea este in suma de 366,12 milioane lei.Cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021 vor fi de 112,92 milioane lei, in crestere cu 183,74% fata de cele realizate in 2020.Platile restante programate in anul 2021 sunt in crestere cu 5,18% fata de cele realizate anul trecut, in suma de 126,6 milioane lei."Finalizarea restructurarii organizationale si de personal, reinnoirea flotei de aeronave si uniformizarea acesteia, reforma financiara, eficientizarea activitatii comerciale si de marketing precum si digitalizarea extensiva sunt obiectivele majore pe care se va sprijini relansarea companiei, dar si transformarea acesteia in principalul jucator de pe piata transportului aerian din Romania", spune Catalin Prunariu.La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat o pierdere in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei.