Faptele de vitejie ale lui Rădulescu „Mitralieră” în orașul cu revoluție „de catifea”. Martor: „L-am pus purtătorul nostru de cuvânt, ne-a îmbărbătat!”

Cătălin Rădulescu, zis „Mitralieră”, a participat la Revoluția de la Pitești, pe 23 decembrie 1989, unde a spart geamurile Consiliului Județean, i-a organizat pe revoluționari, i-a îmbărbătat și le-a vorbit de la balcon despre ce se întâmplase până atunci la Timișoara și la București. Pentru aceste motive, oamenii care au ieșit în stradă la Pitești l-au pus purtătorul lor de cuvânt, a relatat luni, 19 iunie, unul dintre martorii chemați la procesul în care fostul deputat PSD e acuzat de fals în declarații pentru obținerea certificatului de revoluționar.

Ovidiu Neacșu este martorul chemat în fața instanței de judecată de către Cătălin Rădulescu, pentru a-i ține partea în procesul în care DNA îl acuză pe „Mitralieră” că ar fi obținut fraudulos certificatul de revoluționar după ce ar fi susținut că evenimentele din 1989 l-au prins în 3 locuri: Timișoara, București și Pitești.

Cum a fost posibil ca fostul deputat PSD – pe atunci student la Medicină – să facă Revoluția „în deplasare”, povestesc martorii în instanță.

Pe data de 22 mai, unul dintre capii Revoluției de la Timișoara, Tudorin Burlacu, l-a plasat pe Rădulescu în centrul evenimentelor din orașul de pe Bega din ziua de 20 decembrie 1989, atunci când tânărul student ar fi copiat o rezoluție în 5 puncte, devenită apoi cunoscută drept „Proclamația de la Timișoara”. Revoluționarul a povestit că i-a încredințat tânărului student misiunea de a transmite rezoluția respectivă în București și în Pitești.

La termenul din data de 19 iunie, revoluționarul Ovidiu Neacșu a avut doar cuvinte de laudă pentru Cătălin Rădulescu. În schimb, acesta a spus că OUG nr. 95/2014 care îi clasifică pe revoluționari este, de fapt, discriminatorie: absolut toți ar merita indemnizații.

Este vorba despre legea pe care PSD vrea să o modifice din nou, prin extinderea perioadei pentru care se pot acorda recompensele financiare de la 14-22 decembrie la 14-25 decembrie 1989.

Revoluționar piteștean despre „Mitralieră”: „Ne-a îmbărbătat!”

Iată ce a relatat martorul Ovidiu Neacșu în sala de judecată luni, 19 iunie:

Martor: Domnu’ Ponta a făcut această ordonanță care nu ar trebui să existe. A făcut-o pe genunchi, cu domnu’ Vâlcov. Noi eram toți pentru unul și unul pentru toți! Pe domnul Rădulescu îl cunosc din 22 decembrie1989 ora 10.00, l-am întâlnit în Pitești, la magazinul Fortuna.

Eram cu George Duță, Neagu Sorin, Olărescu Dan, Moțoi Daniel - ultimul împușcat cu mine la TVR, pe data de 23 dec 1989 orele 23.30. Înainte sa fiu împușcat la București am participat la Pitești, Argeș.

M-am întâlnit cu domnul Rădulescu la Pitești și ne-a spus că a venit de la Timișoara, unde a participat la Revoluție, plecând de la casa lui Tokes și mergând la Opera Română, unde participau 100.000 de oameni.

Acolo a fost dată Proclamația și el a fost de față. Ne-a povestit ce a spus domnul profesor Lorin Fortuna, în prezent decedat. Proclamația citită de la balconul Operei avea 5 puncte.

Judecător: V-a prezentat proclamația?

Martor: Ne-a povestit ce s-a întâmplat. Apoi, după ce ne-a povestit ce a fost la Timișoara, am plecat la Consiliul Județean Argeș, împreună cu alte 25 de persoane. Strigam „Jos comunismul!”, „Jos dictatorul!”. La CJ Argeș am spart geamurile și am intrat în Prefectură. Domnul Rădulescu mi-a povestit ce a fost și la București în perioada 16-20 decembrie 1989, însă nu mai rețin.

Noi am făcut un grup de inițiativă și am hotărât să îl punem purtător de cuvânt pe domnul Rădulescu, pentru că el venise de la Timișoara, din miezul Revoluției, îl consideram un lider al nostru. Ne-a învățat ce să facem, ne-a îmbărbătat.

Persoanele care erau acolo au rupt steagurile roșii, au luat cărțile și le-au aruncat. Domnul Cătălin a luat steagul cu stema decupată și ne-a vorbit din balconul CJ.

Judecător: Ce a făcut la balcon?

Martor: A vorbit populației despre ce s-a întâmplat la Timișoara, că au fost împușcați oameni, că au fost omorâți sau răniți, că au fost luați în arestul Miliției de la Timișoara.

Judecător: Cu alte cuvinte, s-a implicat!

Martor: Da, ne-a convins că e un revoluționar autentic, care a participat la activitățile revoluționare de la Timișoara. S-a implicat extraordinar de mult pentru oameni, a ajutat mulți oameni după Revoluție. Oameni cu handicap, oameni răniți la Revoluției. A ajutat oameni, biserici, schituri de călugări și copii la orfelinate. Și pe mine m-a ajutat, mi-a cumpărat cărucior!

Judecător: Ați spus de ordonanță…

Martor: Ordonanța 95/2014 trebuie sa dispară! A făcut disensiuni și este discriminatorie! A făcut diferențe între orașe și între noi. Și indemnizația pe care o lua, domnule Rădulescu o dona oamenilor cu probleme: persoane cu dizabilități, copii. Abia în 2017 a început sa se dea această indemnizație.

Cu dânsul am făcut o fundație, în care el era președinte și eu eram secretar general, se numea „Fundația luptătorilor în Revoluția Română răniți și urmașii celor decedați”, prima de acest fel.

„Mitralieră”, dat pe mâna justiției de DNA ca fals revoluționar

Pe data de 20 decembrie 2021, fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi obținut ilegal titlul de luptător cu rol determinant în Revoluţia din 1989.

Rădulescu este acuzat de procurori de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite şi fals în declaraţii în formă continuată, pentru că ar fi primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege, potrivit unui comunicat al DNA.

În acelaşi dosar, sunt deferiți justiției Adrian Sanda, fost secretar de stat în cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR) şi preşedinte al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, precum şi Corina Denisa Tănase şi Cristina Valentina Cechi, membri ai comisiei, acuzați de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2016, inculpații Sanda, Tănase și Cechi ar fi admis cererea de acordare a titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant” formulată de Rădulescu, deși acesta nu a desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care, în urma acțiunilor și confruntărilor cu forțele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute înainte de 22 decembrie 1989.

Foloase necuvenite de peste 165.000 de lei

Membrii comisiei ar fi admis cererea lui Rădulescu și ar fi constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declarații (din 2015 și 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea sa revoluționară în orașele Timișoara și București, în perioada 16-21 decembrie 1989.

Declarațiile ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la S.S.P.R., din care ar rezulta că inculpatul a desfășurat activitate revoluționară doar în orașul Pitești, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în orașele Timișoara și București, rețin procurorii.

În urma cestor demersuri, Rădulescu a primit, prin decret prezidențial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant” și a obținut astfel o indemnizație de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar (în total 165.640 lei), începând cu data de 01.01.2015 până în octombrie 2021, potrivit DNA.