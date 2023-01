Deputatul PSD de Arges Catalin Radulescu spune ca oamenii care au iesit sa protesteze in Piata Victoriei au fost scosi in strada si manipulati si ca ar trebui sa se intervina cu tunurile cu apa impotriva acestora.

"Pentru ce se mai duc oamenii in Piata Victoriei acum si de ce noi nu iesim impotriva lor cu tunurile cu apa daca nu mai au motiv? Nu putem sa transformam un loc in maidan. (...) Nu poti in fiecare zi un loc sa-l transformi intr-un maidan. Sa stea ca prostii in fiecare seara acolo? N-au de lucru, n-au copii, n-au familii? Nu au iesit pentru nicio ordonanta. Au fost scosi in strada si manipulati groaznic de cine a avut interes sa ii manipuleze. (...) Multi ies in strada la orice e dat pe Facebook si au fost adusi de la multinationale", a declarat el intr-un interviu pentru Adevarul.

Mai mult, el afirma ca si-a pastrat mitraliera AKM cu care a luptat la Revolutie si este pregatit sa o foloseasca din nou.

"Eu arma cu care am tras la revolutie mi-am pastrat-o. Niciodata n-am vrut sa o dau, o tin acasa ca si arma de panoplie. Am certificat de colectionar, nu o sa mi-o ia nimeni in viata vietilor si o tin ca poate vreodata mai vine cineva cu vreo o idee din asta sa transforme statul asta pentru care am luptat noi. Sunt pregatit sa ies cu arma sa trag. Imediat, imediat", mai declara deputatul PSD de Arges.

Intrebat daca se gandeste sa iasa sa traga in Piata Victoriei, el spune ca o poate face oriunde vrea: "Pot sa ies unde vreau eu. Daca ma apuca pe mine vreo nebunie, pot sa ies unde vreau eu. E dreptul meu si riscul meu si hotararea mea in momentul ala".

El spune, despre indemnizatia sa de revolutionar, ca este "una de doi bani, de mizerie", dar ca nu renunta la ea pentru ca este dreptul lui. Deputatul mai spune si despre indemnizatia de parlamentar ca este "de mizerie": "Pentru cei 5.000 de lei de mizerie fac suficienta treaba in tara asta".

Deputatul PSD a precizat ca nicio lege a gratierii pe el nu il "ajuta cu absolut nimic".

Instanta suprema l-a condamnat definitiv, pe data de 5 decembrie 2016, pe deputatul PSD Catalin Radulescu la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, in dosarul in care este acuzat de dare de mita si de administrarea unei firme, fapta incompatibila cu calitatea sa de parlamentar.

