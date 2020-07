Sindicatul Europol, dupa ce deputatul Catalin Radulescu a fost amendat: "Fie ca iti place shaorma, fie ca te cheama Mitraliera, purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie"

"Inca un parlamentar fara masca sfideaza Politia Romana. Fie ca iti place shaorma, fie ca te cheama Mitraliera, purtarea mastii in spatiile inchise este obligatorie. Acest lucru nu e valabil si pentru deputatul-ginecolog Catalin Radulescu, alias << Mitraliera >>, care a refuzat sa poarte masca intr-o benzinarie, jignindu-i pe colegii nostri pentru simplu fapt ca el nu a avut capacitatea sa inteleaga ca legitimatia de parlamentar o poate flutura doar pe holurile Parlamentului, nu si in locurile publice", a transmis, marti, Sinficatul Europol.Sindicalistii au precizat ca deputatul a fost sanctionat contraventional, conform prevederilor Legii nr. 61 din 1991, cu 500 lei, precum si conform Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, cu 1.000 lei."Nu stim daca tocmai cei care fac legea si-au propus sa o sfideze, insa stim ca politistii isi fac treaba in continuare si vor sanctiona aceste derapaje indiferent ca esti parlamentar sau shaormar", au mai transmis sindicalistii.Deputatul PSD Catalin Radulescu a fost amendat, marti, dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un spatiu comercial din Bucuresti.El era insotit de o femeie, care s-a conformat la solicitarea politistului sesizat de un alt client. Cand i s-a atras atentia ca va fi sanctionat, Radulescu a adresat cuvinte jignitoare si l-a amenintat pe politist.Recent, deputatii PSD Adrian Solomon si Irinel Stativa au fost amendati dupa un conflict cu politistii chemati de personalul unui fast-food din Bucuresti pentru ca ce cei doi parlamentari au refuzat sa poarte masca de protectie.