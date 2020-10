Catalin Radulescu, acuzatii grave la adresa PSD: "Si-au batut joc de batranii nostri. Adica i-au tinut ca la Auschwitz"

"Nu am acceptat, si o spun ca medic de data aceasta, ca in aceasta perioada de pandemie Guvernul acesta PNL impreuna cu blatul facut de PSD si-au batut joc de batranii nostri. Adica i-au tinut ca la Auschwitz. La un moment dat, batranii trebuiau sa iasa intre ora 11.00 si 12.00 sau 19.00 si 20.00. Adica dreptul lor fundamental, libertatea lor de a iesi afara cand vor ei a fost restrans pentru ca cineva le-a spus ca trebuie sa stea in case. Dar nimeni nu s-a gandit ca batranii aceia sau oamenii sau copiii nostri nu au bani sa isi cumpere masti. Nu a interesat pe nimeni.Nu accept pozitiile celor care au venit la PSD, ma refer la Rafila si la Streinu Cercel, Cercel care spunea ca aceasta viroza este o viroza simpla si ca nu trebuie oamenii sa se teama. Va amintiti declaratia lui in februarie-martie? Iata ca am ajuns la 6.000 de morti . Sau domnul Rafila care ne spunea ca dupa 20 de grade nu mai exista aceasta pandemie, ca dupa 20 de grade viroza si pandemia inceteaza. Pai cand au fost seriosi? Cand au mintit poporul sau cand au infricosat poporul? Porti masca sau nu porti masca? Se termina cu pandemia cand e caldura sau nu se termina? Trebuie sa stea sau nu lumea in casa? Mergem pe modelul suedez sau nu? Nu a existat nicio coerenta din februarie si pana acum", a zis Catalin Radulescu.