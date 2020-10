Catalin Radulescu, declaratii aiuritoare: "Masca nu este sanatoasa tinuta mai multe ore, produce modificari cerebrale"

"Existenta acestui virus e clara, este in toata lumea. Eu am teoria mea vizavi de cum trebuia prevenita aceasta pandemie, inclusiv in Romania, sau cum o tratezi. Adica eu nu cred in obligativitatea mastii. Nu o sa cred niciodata, indiferent cine mi-ar impune acest lucru. Am fost prin toata lumea asta si am vazut si inainte de pandemie oameni care purtau masca. Dar o faceau pentru a se proteja ei pe ei. (...)Pe de alta parte, de la inceput am spus ca trebuiau facute testari masive", a declarat Radulescu intr-o conferinta la sediul Partidului Ecologist Roman, formatiune pentru care deschide lista candidatilor la Camera Deputatilor in circumscriptia Arges.El a adaugat ca nu este de acord cu carantinarea oamenilor in case, "creandu-le aceasta psihoza de a sta intr-un mediu inchis, pentru ca nu sunt animale", iar "copiii nu pot face educatie online pentru ca trebuie sa interactioneze"."Noi, romanii, suntem o natie mai altfel decat altii, nu suntem reci. Noi suntem totdeauna deschisi la orice fel de discutie, sa fim prietenosi, avem alta maniera. Inchipuiti-va ce a insemnat luni de zile sa tii toti oamenii carantinati in case. Unii au stat in blocuri, in apartamente, fara sa poata iesi. Plus ca masca, asa cum am spus-o ca medic totdeauna, nu este sanatoasa daca este tinuta nu stiu cate ore, pentru ca ea produce modificari cerebrale la un anumit moment. Cum poti sa accepti tu, ca medic, sa induci in populatie un lucru care tu stii ca nu este sanatos?Deci, abordarea acestui guvern, cu complicitatea PSD-ului, a fost gresita. S-a dorit sa se inspaimante tot poporul, in loc sa faci cum fac suedezii sau alte natii care au inteles altfel - sa protejeze poporul, sa-l lase sa functioneze, sa fie liber. (...) Daca ei stabilesc sa mearga la vot pe 6 decembrie, eu le cer romanilor sa nu se prezinte pentru aceste partide, sa voteze alte partide, care vin cu alta abordare", a spus deputatul.Radulescu a precizat ca este si impotriva vaccinarii obligatorii."Eu, ca medic, sunt impotriva obligativitatii de orice gen, inclusiv obligativitatea vaccinarii. Aceste lucruri trebuie sa fie optionale (masca si vaccinul - n.r.). Nu putem sa obligam romanii impotriva vointei lor", a adaugat deputatul, precizand ca aceeasi pozitie o va avea si PER . Abordarea Guvernului, "cu complicitatea PSD", in ceea ce priveste pandemia cu noul coronavirus a fost una gresita, a afirmat, miercuri, deputatul Catalin Radulescu, care a precizat ca nu este adeptul obligativitatii purtarii mastii de protectie, despre care sustine ca, tinuta mai multe ore, poate "produce modificari cerebrale"."Existenta acestui virus e clara, este in toata lumea. Eu am teoria mea vizavi de cum trebuia prevenita aceasta pandemie, inclusiv in Romania, sau cum o tratezi. Adica eu nu cred in obligativitatea mastii. Nu o sa cred niciodata, indiferent cine mi-ar impune acest lucru. Am fost prin toata lumea asta si am vazut si inainte de pandemie oameni care purtau masca. Dar o faceau pentru a se proteja ei pe ei. (...) Pe de alta parte, de la inceput am spus ca trebuiau facute testari masive", a declarat Radulescu intr-o conferinta la sediul Partidului Ecologist Roman, formatiune pentru care deschide lista candidatilor la Camera Deputatilor in circumscriptia Arges.El a adaugat ca nu este de acord cu carantinarea oamenilor in case, "creandu-le aceasta psihoza de a sta intr-un mediu inchis, pentru ca nu sunt animale", iar "copiii nu pot face educatie online pentru ca trebuie sa interactioneze"."Noi, romanii, suntem o natie mai altfel decat altii, nu suntem reci. Noi suntem totdeauna deschisi la orice fel de discutie, sa fim prietenosi, avem alta maniera. Inchipuiti-va ce a insemnat luni de zile sa tii toti oamenii carantinati in case. Unii au stat in blocuri, in apartamente, fara sa poata iesi. Plus ca masca, asa cum am spus-o ca medic totdeauna, nu este sanatoasa daca este tinuta nu stiu cate ore, pentru ca ea produce modificari cerebrale la un anumit moment. Cum poti sa accepti tu, ca medic, sa induci in populatie un lucru care tu stii ca nu este sanatos? Deci, abordarea acestui guvern, cu complicitatea PSD-ului, a fost gresita. S-a dorit sa se inspaimante tot poporul, in loc sa faci cum fac suedezii sau alte natii care au inteles altfel - sa protejeze poporul, sa-l lase sa functioneze, sa fie liber. (...) Daca ei stabilesc sa mearga la vot pe 6 decembrie, eu le cer romanilor sa nu se prezinte pentru aceste partide, sa voteze alte partide, care vin cu alta abordare", a spus deputatul.Radulescu a precizat ca este si impotriva vaccinarii obligatorii."Eu, ca medic, sunt impotriva obligativitatii de orice gen, inclusiv obligativitatea vaccinarii. Aceste lucruri trebuie sa fie optionale (masca si vaccinul - n.r.). Nu putem sa obligam romanii impotriva vointei lor", a adaugat deputatul, precizand ca aceeasi pozitie o va avea si PER.