"Deputatul Mitraliera", Catalin Radulescu, s-a facut verde pentru a ramane in Parlament. Candideaza pe primul loc, la Arges, pe listele PER

Potrivit presei locale din Arges , Catalin Radulescu s-a inscris in Partidul Ecologist Roman ( PER ) unde a reusit sa fie desemnat cap de lista la alegerile parlamentare din decembrie, la Camera Deputatilor, in Arges. Urmarea a fost aceea ca liderul organizatiei judetene Arges a PER, Catalin Gherzan, omul care a construit plecand de la zero acest partid , la nivel de judet, a ales sa demisioneze.Reamintim ca deputatul Radulescu, un apropiat al fostului lider Liviu Dragnea , a fost exclus din PSD in luna septembrie, atunci cand a lipsit de la dezbaterile si votul asupra unei din motiunile de cenzura."Fostului meu coleg ii urez sanatate, succes. Din punctul meu de vedere, va spun foarte clar, domnul Radulescu, in acest moment, nu are ce sa mai caute in interiorul Partidului Social Democrat", a declarat Marcel Ciolacu la acea data.In anul 2016, Catalin Radulescu a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita si efectuare de operatiuni financiare incompatibile cu functia. Ulterior acesta a devenit una din principalele voci ale guvernarii PSD- ALDE in atacul asupra justitiei, fiind arhitectul unora dintre cele mai controversate modificari legislative, precum reducerea semnificativa a termenelor de prescriptie.Dupa condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea si dupa pierderea zdrobitoare a alegerilor, acesta a spus ca medicii trebuie sa dea inapoi maririle de salarii si apoi sa plece din tara."A fost o ura generala impotriva presedintelui Dragnea. PSD a gresit ca a acceptat referendum impreuna cu alegerile europarlamerntre. Sigur ca PSD castiga. Lumea a iesit la vot impotriva lui Dragnea. PSD renaste din cenusa. Vom face un Congres pentru ca trebuie schimbate multe lucruri. Nu poate fi un singur om vinovat pentru ce s-a intamplat in PSD. Medicii care au primit salarii de patru ori mai mari sa le dea inapoi si sa plece din tara. Pensionarii, la fel. Si fermierii sa dea subventia inapoi la USR . Daca le place ce masuri propune PNL si USR sa ramana cu ele", a declarat atunci Radulescu.