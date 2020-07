"Deputatul Mitraliera" il acuza pe seful PSD Arges ca i-a injurat "mortii mamei din spatele unui telefon, ca un las"

"Iata stimati colegi, stimati primari, dragi cetateni ai Argesului, ce om am sustinut sa ajunga Presedintele Psd Arges. Rusine sa iti fie dle Ion Manzana, sa injuri ca la usa cortului un coleg, un deputat al Romaniei, un medic, numai pentru ca ti -am cerut reintroducerea mea in grupul Psd, de unde tu ai luat decizia de a ma scoate, pentru ca am postat parerile unor colegi marcanti ca: Bostinaru, Pascu, Codrin, Teodorovici, Arsene, vis a vis de starea dezastruoasa a partidului", a scris Catalin Radulescu pe Facebook. "Nu m-a injurat nimeni in viata mea asa cum m-ai injurat tu pe mine si pe ceilalti lideri ai Psd-ului. Am crezut ca te ridici deasupra staturii tale, de fost electrician, si ca ai inteles ca venind in Psd de la Prm aici nu se injura colegii care au alte pareri, ci este respectat fiecare membru cu opinia lui, dar ceea ce ai facut astazi imi arata starea in care a ajuns Psd-ul, daca in conducerea partidului sunt oameni care injura birjereste colegii, ii cenzureaza si ii elimina din grupuri ca pe vremea comunistilor. Regret nespus faptul ca nu am candidat la conferinta judeteana si ca te-am sustinut sa iesi presedinte , nu meriti aceasta functie. Nu asa trebuie sa fie un presedinte, nu ca un huligan si un golan care bate si injura lumea, si nu isi respecta colegii", a completat deputatul PSD.De asemenea, Radulescu s-a aratat deosebit de jignit de injuriile ce au facut referire la mama sa: "Mama mea a fost invatatoare si de curand a suferit un AVC din cauza caruia nu mai poate merge si nu iti permit tie, Manzana sa imi injuri mortii mamei si sa ma injuri ca la usa cortului din spatele unui telefon ca un las si ca ultimul golan de pe strada . Eu nu te-am jignit si nu te-am injurat niciodata nici pe tine nici pe alti colegi, indiferent ca nu am fost de acord cu opiniile tale sau ale altora"."Maine iti voi face plangere penala pentru amenintare si iti fac proces pentru calomnie si denigrare, pentru ca eu folosesc parghiile legale si nu amenintarile, injuraturile si calomnia", a incheiat Radulescu.