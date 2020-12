UPDATE Proiectul lui Radulescu prin care inculpatii acuzati de evaziune fiscala scapa de inchisoare daca achita integral prejudiciul, adoptat marti de Camera Deputatilor

De asemenea, "daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste". Este ultimul plen al Camerei din aceasta legislatura. Deputatul USR Stelian Ion i-a invitat pe colegi sa sesizeze CCR cu privire la actul normativ adoptat, deoarece aceasta lege in forma in care este acum nu poate fi si nu ar trebui promulgata, fiindca instiga la evaziune fiscala.Proiectul de lege a fost adoptat de Camera cu 195 de voturi "pentru", 72 "impotriva" si 19 abtineri."Din pacate, acest proiect promovat in 2018, dupa OUG 13, in continuarea acelei rafale impotriva justitiei, a fost votat in Parlament. Colegii nu au inteles ca reprezinta o instigare la evaziune fiscala, nicidecum recuperarea prejudiciilor. Daca achita integral prejudiciul si 20% penalitati si scapa, nemaiavand niciun cazier, asta inseamna instigare. Nu putem merge in aceasta directie. Acestea sunt niste reminiscente si reflexe la care trebuie sa renunte si PSD, car euna spune si alta face si USR invita toti parlamentarii sa semneze o sesizare la CCR pentru ca in aceasta forma nu poate intra in vigoare legea", a afirmat in plen, dupa vot, Stelian Ion.La randul sau, deputatul minoritatilor Andi Grosaru a spus ca modificarile vor incuraja evazionistii."Cu privire la acest proiect de lege, din simpla lecturare a acestuia reiese ca aspecte ce tin de vinovatie, definirea evaziunii fiscale, acordul de recunoastere al vinovatiei, ar trebui modificate si ele. Modificarea evaziunii fiscale va avea incurajarea efectiva a evazionistilor, in conditiile in care avem nevoie de o relansare a economiei romanesti. Din punct de vedere al infractiunii, ca avocat va spun ca infractiunea e savarsita sau nu. Eu am votat abtinere. Va rog frumos retineti ca frica de lege au cei care o incalca".Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 10 din Legea 241/2005, in sensul instituirii unor masuri care au ca scop facilitarea recuperarii prejudiciului produs prin savarsirea infractiunilor, precum si evitarea efectuarii de cheltuieli cu detentia condamnatului.Astfel, la art. 8, alin. (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "Art.8. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, sau cu amenda, stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat, ori compensari datorate bugetului general consolidat", potrivit raportului favorabil cu amendamente admise al Comisiei juridice a Camerei Deputatilor."(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, sau cu amenda asocierea in vederea savarsirii faptei prevazute la alin (1)", mai arata sursa mentionata.De asemenea, constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 8 ani si interzicerea unor drepturi, sau cu amenda, urmatoarele fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale:"a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;b) omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile sau in alte documente legale, a operatiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;c) evidentierea in actele contabile sau in alte documente legale a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale sau evidentierea altor operatiuni fictive;d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau alte mijloace de stocare a datelor;e) executarea de evidente contabile duble, folosind inscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;f) sustragerea de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva sau declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;g) substituirea, degradarea sau instrainarea de catre debitor ori de catre terte persoane a bunurilor sechestrate in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala si ale Codului de procedura penala", potrivit raportului Comisiei juridice.Totodata, la art. 10, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(1) In cazul savarsirii unei infractiuni de evaziune fiscala prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau al judecatii, prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depaseste 100.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amenda. Daca prejudiciul cauzat si recuperat in aceleasi conditii este de pana la 50.000 euro, in echivalentul monedei nationale, se aplica pedeapsa cu amenda", conform sursei citate.Au mai fost introduce doua noi alineate la articolul 10 care arata ca "in cazul savarsirii uneia dintre infractiunile prevazute la art. 8 si 9, daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste, facandu-se aplicarea dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare".Legea a fost adoptata de Camera Deputatilor in plenul 19 decembrie 2018. Pe 29 decembrie 2018 a fost trimisa la promulgare, insa pe 21 decembrie 2018 mai multi deputati PNL PMP si USR au sesizat CCR in legatura cu actul normativ.Curtea Constitutionala a hotarat prin decizia 147/2019 sa admita obiectiile de neconstitutionalitate. Prin urmare Senatul, ca prim for sesizat a adoptat pe 10 februarie a.c. actul normativ care modifica si completeaza articolul 10 din Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.Votul pe care il va da Camera Deputatilor este unul decizional, apoi legea merge la promulgare.