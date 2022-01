Cătălin Romas are 21 de ani, a practicat înotul de performanță până la 14, după care a trecut la triatlon. Fiul Mirelei Pașca, vicecampioană olimpică cu echipa României de gimnastică la Jocurile Olimpice de la Barcelona, nu i-a urmat pasiunea mamei, ci a ales să facă un alt sport de performanță.

„Am ajuns la triatlon dintr-o întâmplare, până la 14 ani am făcut înot. Antrenorul meu mi-a propus să merg la un concurs de triatlon”, spune Cătălin Romas, campion balcanic cu echipa națională de triatlon a României.

Tânărul recunoaște că i-a plăcut mișcarea de când se știe: „De când eram mic, în fața blocului mă plimbam toată ziua cu bicicleta, alergam, jucam șotronul”.

Dintre cele trei sporturi ale triatlonului, Cătălin iubește cel mai mult proba de alergare. „Mie cel mai mult îmi place să alerg, lumea spune că alerg bine, sper că e adevărat, Îmi plac toate trei sporturile, nu pot să spun că e unul care îmi place sau îmi displace, dar aș favoriza un pic atletismul”, a precizat Cătălin.

În urmă cu doi ani, sportivul a suferit o accidentare gravă în timpul unui antrenament de bicicletă, care l-a ținut pe bară 8 luni.

„Eu veneam pe drum cu prioritate și un șofer neatent la drum a venit de pe sens opus, a vrut să schimbe direcția de mers spre stânga lui, nu mi-a acordat prioritate de dreapta și ne-am lovit, eu am intrat în mașina lui”, și-a amintit Cătălin Romas.

După o intervenție chirurgicală și multe luni de recuperare, Cătălin a revenit și spune că își dorește să practice triatlonul mulți ani de acum înainte. Pentru a fi foarte bun în sportul pe care îl practică, tânărul se antrenează 7 zile din 7.

„Antrenamentele mele durează între 5 și 8 ore pe zi, depinde de zi și de perioadă. Zile libere nu am, pot să spun că am o zi liberă atunci când fac un antrenament de două ore în loc de unul de patru”, a subliniat sportivul.

Cei care i-au fost alături și l-au susținut în tot ceea ce face, sunt părinții săi.

„Mama și tata sunt cei care m-au îndrumat către sport și tot ce sunt azi sunt datorită lor. Pentru mine, mama e mama, nu Mirela Pașca, vicecampioană olimpică de la Barcelona. O admir pentru tot ceea ce a făcut în sport și mă uit în sus la ce a realizat”, a spus Cătălin.

Cătălin mai are un frate, Codruț, care atunci când era mic i-a urmat pentru câțiva ani pasiunea mamei sale. „Fratele meu a făcut gimnastică, iar eu am mers la înot. Am zis că o generație de gimnaști în familie e de ajuns. Mama și tata ne-au lăsat pe noi să alegem ce vrem să facem, nu ne-au impus nimic”, a subliniat atletul.

Cătălin provine dintr-o familie de sportivi. Tatăl său e fost culturist, iar mama, Mirela Pașca, maestră emerită a sportului, vicecampioană olimpică cu echipa de gimnastică a României la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, campioană europeană la paralele în 1990, medaliată cu bronz pe echipe la Campionatul Mondial de la Indianapolis din 1991 și medaliată cu bronz la paralele la Campionatul Mondial de la Paris, din 1992.

De mai mulți ani, părinții lui Cătălin dețin în București un club de fitness, unde predau lecții de aerobic, dans sportiv, fitness, pilates și step aerobic.

