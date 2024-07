Adevărul din spatele emisiunilor culinare, dezvăluit de Cătălin Scărlătescu în fața instanței: "Îmi spuneau în cască ce să zic"

Cei trei foști bucătari de la "Chefi la cuțite", Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, au refuzat să mai realizeze emisiunea de la Antena 1 și au fost dați în judecată.

Antena 1 le-a cerut celor trei chefi să înceapă filmările la sezonul 13 al emisiunii Chefi la cuțite, însă Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au refuzat, invocând oboseala.

Scărlătescu a dezvăluit în instanță că a avut de filmat într-un timp foarte scurt "Chefi la cuţite" sezonul 11, "America Express" şi "Chefi la cuţite" sezonul 12.

Când a venit vorba de sezonul 13, bucătarii au cerut un răgaz, care nu le-a fost acordat.

"Noi am spus că vrem să filmăm doar un sezon pe an. În luna septembrie au început presiunile. Florin Dumitrescu şi Sorin Bontea vor să petreacă timp cu familiile. Poate vreau şi eu să-mi întemeiez o familie. Nu pot să stau în an întreg în televiziune", a spus Cătălin Scărlătescu în fața instanței, conform Pagina de Media.

Scărlătescu a dezvăluit cum decurgeau de fapt filmările.

Instanța: Dvs. eraţi autor sau un autor interpret? Când prezentaţi în faţa publicului opiniile dvs. era un scenariu fix predeterminat sau aveaţi o libertate în a exprima?

Cătălin Scărlătescu: În majoritatea timpului, îmi spuneau în cască.

Aveaţi şi o libertate?

Cătălin Scărlătescu: În momentul în care vorbesc despre mâncare, poţi să-mi spui în cască ce vrei, eu tot spun ce cred.

Însă aveaţi o libertate de exprimare?

Cătălin Scărlătescu: În mare parte da. Interviurile de la începutul emisiunii erau discursuri pe care trebuia să le spui.

Scărlătescu a povestit și cum a decurs relația cu producătoarea Mona Segall.

"În sezonul 12 după boot camp, în toate battle-urile nu a existat o zi în care să nu mă cert cu Mona".

Mona fiind cine?

Cătălin Scărlătescu: Mona Segall, producătorul general. Că nu prestez. Nu aveam ce să prestez, dacă mi-a dat şase oameni cu care nu aveam chimie. Nu i-am ales eu.

Mai vedeţi vreo modalitate în care să mai faceţi un sezon de „Chefi la cuţite” organizat de Antena 1 sau Imagic?

Cătălin Scărlătescu: Nu am ce să mai fac cu ei. Mona Segall nu a mai vrut nimic cu noi.

Acțiunea Antenei a fost respinsă în instanță, dar decizia nu este definitivă.

