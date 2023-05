Alimentul la care a renunțat Cătălin Scărlătescu pentru a slăbi 50 de kilograme. Ce poreclă avea înainte

Cătălin Scărlătescu, juratul de la Chefi la cuțite și unul dintre cei mai admirați bucătari din România, a recunoscut că a slăbit aproximativ 50 de kilograme renunțând la un aliment banal.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferăm un sendviş cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, a declarat Cătălin Scărlătescu, conform Impact.

„Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi eram gras ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras”, a explicat Scărlătescu în cadrul emisiunii America Express.