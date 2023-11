Iubita lui Cătălin Scărlătescu, probleme neașteptate de sănătate: "Mi-a apărut brusc!"

Actrița Doina Teodoru a vorbit despre relația pe care o are cu chef Cătălin Scărlătescu și de problema medicală neașteptată pe care o întâmpină.

Doina Teodoru nu prea se bucură de multe răsfățuri culinare din partea lui Cătălin Scărlătescu, mai ales că cei doi se văd destul de rar.

În plus, Doina Teodoru a dezvoltat o intelorența la lactoză.

“Nu e prea greu să mă feresc de ce gătește pe acasă pentru că nu prea gătește pe acasă! Apoi, eu nu mănânc foarte multe chestii. Spre exemplu, de câteva luni, de când am început filmările, nu mai mănânc lactate.

Aparent, am brusc această intoleranță la lactoză. Nu mai pot mânca lactate, deși le ador, îmi plac brânzeturile! Îmi apar bubițe pe piele, sunt tot felul de chestii de care nu aș vrea să vorbesc neapărat, dar nu îmi fac bine! Atunci, am renunțat și la lactate, am renunțat și la tot ce înseamnă grâu.

La mine se limitează mâncarea, așa că îmi este foarte ușor să mă feresc de ce gătește Cătălin la restaurant, spre exemplu. Am observat că îmi apăreau bubițe pe piele de fiecare dată când mâncam lactate. Apoi, sunt clasicele, durerile de stomac! Îmi este bine acum, că nu mai mănânc lactate, parcă și tenul e mai curat. Lapte nu mai beau de ani de zile, nu prea îmi place, beam lapte vegetal, mi se pare mai gustos și mi se pare că sunt mai multe variante”, a spus Doina Teodoru.

Ads