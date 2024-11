Cătălin Scărlătescu dărâmă toate miturile despre „fuga” din Antenă. Cauza reală a plecării din postul de jurat „Chefi la cuțite”

Cătălin Scărlătescu a ajuns unul dintre cei mai iubiți chefi din România, iar asta grație participării la „MasterChef”, în 2012. După doar trei sezoane la PRO TV, Scărlătescu, împreună cu ceilalți doi colegi ai săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, au migrat la postul concurent, dând naștere proiectului „Chefi la cuțite”, pe care l-au jurizat până în sezonul 13.

În 2023, cu doar o lună înainte de începerea filmărilor pentru sezonul cu numărul 14, cei trei jurați au anunțat că au plecat din Antena 1, implicit și de la cârma emisiunii culinare „Chefi la cuțite”. Atunci, a început un întreg scandal între jurați și foștii șefi din Antenă, grupul din care face parte televiziunea dându-i în judecată pe cei trei bucătari.

Mai apoi, Cătălin Scărlătescu și ceilalți doi colegi ai săi au început să ofere mici indicii cu privire la despărțirea lor de Antena 1, ca anul acesta să ofere informații certe în legătură cu renunțarea la scaunul de jurați. Tot anul acesta, în septembrie, foștii bucătari din emisiunea „Chefi la cuțite” au anunțat că urmează să „resusciteze” „MasterChef” de la PRO TV, care nu a mai cunoscut același succes la TV după plecarea lor.

Cătălin Scărlătescu, adevăratul motiv al plecării de la „Chefi la cuțite”

Acum, fiind în bucătăria PRO-ului, Scărlătescu a fost prezent în show-ul „Acasă la Măruță”, unde a spus clar și răspicat că nu a plecat de la Antena 1 din cauza banilor, ci din cauza faptului că erau mai mult la filmări decât acasă sau cu cei dragi. Cătălin Scărlătescu nu a mai făcut față presiunii muncii, cum nici ceilalți colegi ai lui nu au mai rezistat tot din același motiv, cei trei ajungând să-și vadă apropiații destul de rar.

„Deci este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Eu nu am spus că vreau să plec. Nu, niciodată. Păi ce, nu stăteam bine? Măi, gândește-te ... Dumitrescu, când a intrat în poezia asta, nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii. Vrea să-și ducă copiii la școală. Au crescut, băi, nu mai (...)

Copiii lui Bontea erau așa, acum, fii-su lui Bontea are aproape 30 de ani, ceva de genul ăsta. E mare! Eu! Poate vreau și eu să am copii. Nu mai pot să (...) Băi, cât să ...? Tot am încercat să ne înțelegem un an, doi. Nu s-a pus problema de bani. Fii atent, dacă eu îți rup ție un picior în momentul ăsta și îți zic: ia de aici 50 de mii sau 100 de mii în plus (...) Ce faci? Ți-l înșurubezi și o iei la fugă? Nu! Nu poți, băi, nene, nu poți!”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, dezvăluind astfel și motivul pentru care a plecat de pe postul de jurat de la Antena 1.

Cătălin Scărlătescu este un cunoscut bucătar, dar și vedetă de televiziune de la noi din țară, născut pe 19 iulie 1972.

Juratul „MasterChef” a lucrat în mai multe restaurante din România, iar la un moment dat a plecat în străinătate. În Germania, unde a lucrat mai mulți ani, Scărlătescu a început să lucreze în anumite locații inclusiv ca spălător de vase. A acumulat experiență în zona culinară, lucrând cu chefi renumiți, iar după ce s-a întors în România, a ocupat funcții importante în restaurante din București și a devenit cunoscut ca un antreprenor de succes în domeniul gastronomic.

Scărlătescu are o relație de iubire cu Doina Teodoru, cu care a participat la emisiunea „America Express”, unde au trăit o experiență de viață intensă, însă care și-a pus amprenta asupra relației, căci au stat o perioadă despărțiți la revenirea în țară. Ulterior, după perioada de regăsire, cei doi au revenit la sentimente mai bune și locuiesc împreună.

