Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”

Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru, punând capăt unei relații de trei ani. Deși cei doi păreau de nedespărțit și fanii se așteptau ca, după cererea în căsătorie, să ajungă în fața altarului, destinul a decis altfel.

În urmă cu ceva timp, Cătălin Scărlătescu a confirmat logodna cu Doina Teodoru, care ar fi avut loc la București, după o vacanță superbă la Roma: „Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma”, declara Cătălin în podcastul lui Cătălin Măruță.

Zilele trecute, s-a aflat că relația lor s-ar fi încheiat, iar conform surselor citate de Cancan.ro, celebrul chef și-ar fi refăcut deja viața alături de o tânără de 27 de ani, pe nume Elena, arhitect. Întrebat despre starea lui personală, Cătălin a explicat că se simte excelent și că planifică vacanțe în apropiere și peste hotare:

„Extraordinar de bine!… De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet, (…). Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă, deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță în Sicilia, cu niște prieteni”, a spus cheful pentru unica.ro.

Ads

Cum s-au cunoscut Doina și Cătălin

Cătălin a povestit în urmă cu ceva timp și cum a început povestea de iubire dintre el și Doina, care a fost trăită discret, în ciuda diferenței de 17 ani.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: Doina Teodoru, mare actriță. Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție. După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză...”, a dezvăluit chef-ul în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ads