Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”

Autor: Andrada Dumitrescu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:39
870 citiri
Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru în vacanță FOTO: Instagram/ Cătălin Scărlătescu

Cătălin Scărlătescu a vorbit pentru prima dată după ce s-a aflat că s-a despărțit de Doina Teodoru, punând capăt unei relații de trei ani. Deși cei doi păreau de nedespărțit și fanii se așteptau ca, după cererea în căsătorie, să ajungă în fața altarului, destinul a decis altfel.

În urmă cu ceva timp, Cătălin Scărlătescu a confirmat logodna cu Doina Teodoru, care ar fi avut loc la București, după o vacanță superbă la Roma: „Inelul l-a primit. I l-am dat de ceva timp. Da. Aici, în București, la un restaurant. Ne întorsesem de la Roma”, declara Cătălin în podcastul lui Cătălin Măruță.

Zilele trecute, s-a aflat că relația lor s-ar fi încheiat, iar conform surselor citate de Cancan.ro, celebrul chef și-ar fi refăcut deja viața alături de o tânără de 27 de ani, pe nume Elena, arhitect. Întrebat despre starea lui personală, Cătălin a explicat că se simte excelent și că planifică vacanțe în apropiere și peste hotare:

„Extraordinar de bine!… De fapt, mie nu îmi merge personal, mie îmi merge Intercity. Trenul personal merge încet, (…). Toată vara asta am stat la Vama Veche, unde-s ca acasă. Acum am fost în Deltă, unde am casă, deci tot ca acasă. Abia poimâine plec și eu în vacanță în Sicilia, cu niște prieteni”, a spus cheful pentru unica.ro.

Cum s-au cunoscut Doina și Cătălin

Cătălin a povestit în urmă cu ceva timp și cum a început povestea de iubire dintre el și Doina, care a fost trăită discret, în ciuda diferenței de 17 ani.

„Pe Doina am cunoscut-o în Vama Veche. Doina, pe vremea aia, era cu fostul ei iubit. Eu eram cu… nu știu dacă pot să zic fosta. În momentul respectiv, eram singur. Am văzut-o și atât. Cineva mi-a zis: Doina Teodoru, mare actriță. Am niște prieteni acolo, care au un restaurant, toată lumea m-a văzut acolo. Fiind iubita cuiva, pe cuvânt îți spun, nu m-am uitat în niciun fel, în nicio direcție. După care ne-am întâlnit, la o petrecere, la cineva acasă și atunci am făcut eu poză cu ea. Prima poză...”, a dezvăluit chef-ul în podcastul lui Cătălin Măruță.

Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
Gina Pistol a reușit să-i uimească pe fanii săi cu o postare îndrăzneață pe Instagram, la scurt timp după ce a pierdut opt kilograme. Prezentatoarea emisiunii MasterChef de la Pro TV a...
Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
După ce ispita Teo a declarat că relația cu Ella Vișan s-ar fi încheiat imediat după terminarea filmărilor Insula Iubirii, fosta concurentă a venit cu propria versiune. Ea a povestit că...
#Catalin Scarlatescu, #doina teodoru, #stiri vedete , #stiri vedete
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
Digi24.ro
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost impuscat mortal in Utah
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"

Ep. 127 - Călin Georgescu - noi declarații despre

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cătălin Scărlătescu, primele dezvăluiri după ce s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: „Extraordinar de bine”
  2. Gina Pistol, imagine nud pe plajă. Ce decizie a luat vedeta în urma apariției: „Oamenii sunt pudici. Așa că...”
  3. Care este prima echipă eliminată la Asia Express. Controverse după cursa pentru ultima șansă: „Nu este corect”
  4. Ella Vișan îl contrazice pe Teo: adevăratul moment al despărțirii după Insula Iubirii: „S-a produs o ruptură”
  5. Un câine din Bihor a fost recunoscut ca participant la recordurile Guinness obținute de stăpânul său, un cunoscut pianist
  6. Horoscop zilnic. Joi, 11 septembrie. Zodia care s-ar putea implica într-o aventură sentimentală
  7. Bancul zilei: Cum se iau pastilele contra lenei
  8. Dezvăluire epocală. NASA a descoperit, după 30 de ani, cel mai clar semn de viață pe Marte FOTO
  9. Ce poate face un supliment zilnic cu Omega-3 pentru sănătatea femeilor
  10. Daciana Sârbu, primele dezvăluiri după ce a apărut cu noul partener: „Nu totul trebuie să aibă sens pentru toată lumea”