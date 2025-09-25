Cătălin Scărlătescu, ironizat de colegii de la MasterChef după despărțirea de Doina Teodoru: „Ești nevorbit”

Joi, 25 Septembrie 2025, ora 10:38
Cătălin Scărlătescu nu scapă de glumele colegilor nici măcar în timpul filmărilor pentru MasterChef. Celebrul chef a devenit ținta ironiilor lui Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, care nu au ratat ocazia să îi amintească de despărțirea de Doina Teodoru, chiar în mijlocul preselecțiilor.

Ruptura dintre Scărlătescu și actriță a luat prin surprindere pe toată lumea. Deși păreau pregătiți pentru un pas important în relație, cei doi au ales, în tăcere, să își continue viețile separat. Până de curând, niciunul nu a oferit explicații, însă veștile au ajuns rapid și la urechile colegilor de platou, care nu s-au putut abține să îl tachineze.

În timpul filmărilor, chef-ul a părut mai vorbăreț ca de obicei, lucru care nu a trecut neobservat. Sorin Bontea a fost primul care a glumit pe seama acestei schimbări:

„De când ești singur, ești nevorbit. Simți nevoia să vorbești întruna”, i-a spus acesta.

Florin Dumitrescu a intrat imediat în joc, făcând o observație savuroasă legată de un concurent aflat în fața lor: „Lasă concurentul să-și termine ideea!”, a glumit el.

Deși a fost subiectul glumelor colegilor, Cătălin Scărlătescu pare să fi trecut cu bine peste despărțire. La începutul lunii august, când se filmau preselecțiile, chef-ul era deja singur, dar, între timp, și-a găsit liniștea în compania altei femei.

Potrivit informațiilor publicate de CANCAN.RO, noua aleasă a bucătarului se numește Elena. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, este originară din Focșani și are o carieră în arhitectură. Relația pare una promițătoare, iar Scărlătescu nu ezită să o ducă pe Elena în locuri dragi lui, inclusiv în Delta Dunării, unde deține o casă și unde obișnuia să meargă și cu fosta iubită.

