Motivul pentru care Cătălin Scărlătescu a fost dat afară din restaurant în Germania: ”N-am să uit niciodată, mi-am luat o scatoalcă...”

Cătălin Scărlătescu, care a început filmările pentru show-ul culinar MasterChef de la ProTV, a acordat un interviu în care și-a amintit de un episod amuzant de la începutul carierei sale de bucătar.

Astfel, conform Paginademedia.ro, Cătălin Scărlătescu a fost pus în postura de a fi dat afară dintr-un restaurant din Germania pentru că greșise o rețetă.

”Îmi aduc aminte, eram în Germania şi spălam vase şi făceam salate, că, na, la început asta am făcut toţi şi eu eram cel mai muncitor din restaurant. La un moment dat, au lipsit doi bucătari, nu ştiu ce naiba lipsea din bucătărie şi a venit şeful şi a zis vreau şi eu să-mi faceţi un sos bechamel. Zic "eu, eu"! Şi am făcut o prostie, am făcut eu un c***t. Mi-am luat o scatoalcă şi două picioare-n fund... m-a dat afară din restaurant.

N-am să uit niciodată. Eram undeva în sudul Germaniei şi am mers pe jos vreo 2 kilometri prin ploaie, am ajuns într-o altă localitate şi m-am oprit în faţa unei vitrine imense. Era o carte mare, scria pe ea cook book (n.r. carte de gătit) şi am intrat înăuntru şi am luat-o pe aia mare şi am răsfoit. M-am dus la cuprins şi am văzut Bechamel. Şi când am deschis-o, am avut un noroc fantastic, pentru că totul era explicat şi cu poze. Am văzut că to ce ştiam eu n-avea nicio treabă, dar absolut nimic în comun.

Deci învăţasem o prostie în România pe vremuri, când am început eu în 88... şi am zis băi, din momentul ăsta jumătate din salariul meu se va duce pe cărţi. Am vreo 3000 şi ceva de cărţi cumpărate.

În anul 2000, eram şef bucătar în Germania, cu 11 nemţi sub mine. Cam greu de crezut, dar ăia sunt vii”, a spus Scărlătescu, conform sursei citate.

