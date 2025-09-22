Cătălin Scărlătescu, surprins în public cu noua lui parteneră, după despărțirea de Doina Teodoru

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre experiențele din trecut FOTO: PRO TV

După o relație de trei ani, Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru au ales să meargă pe drumuri separate. Deși păreau extrem de apropiați, iar cererea în căsătorie lăsa impresia unui pas firesc spre altar, lucrurile s-au schimbat între timp.

Surse din lumea mondenă susțin că despărțirea ar fi avut loc la începutul verii, potrivit Cancan.ro. În ciuda faptului că relația lor s-a încheiat, pe conturile de social media ale celor doi mai pot fi găsite fotografii din momentele romantice petrecute împreună de-a lungul timpului.

Cătălin Scărlătescu, surprins cu noua iubită

Se pare că juratul de la MasterChef a început deja o nouă poveste de dragoste. Conform aceleiași surse, noua parteneră a lui Cătălin se numește Elena, are 27 de ani, este arhitectă și provine din Focșani. Cei doi au fost surprinși împreună atât la filmările emisiunii de la PRO TV, cât și în Delta Dunării, acolo unde chef-ul deține o casă de vacanță. Primele imagini cu cei doi au apărut la scurt timp după despărțirea de Doina Teodoru, când paparazzi i-au fotografiat la aeroportul din Otopeni, arătând foarte apropiați.

Cei doi au fost surprinși în imaginile paparazzilor Wowbiz zâmbind, stând de vorbă la un pahar și schimbând gesturi tandre, semn că relația lor este deja una serioasă. Noua iubită părea încântată de prezența lui Scărlătescu, iar fotografiile redau clar chimia dintre ei.

În paralel, chef-ul a făcut planuri și în ceea ce privește locuința sa din Delta Dunării:

„Încă nu mi-am făcut căsuța. E căsuța veche, încă n-am dărâmat-o. Acum, în toamna asta, m-apuc de ea. Trebuie cineva să mă împingă de la spate. Hai, bă, să facem! Și acum au cășunat băștinașii pe mine. Hai, mai faci și tu casa aia? De ce? Ca să vii și tu mai des! E o casă bătrânească, veche, din paiantă. Vreau să o dau jos să fac o chestie drăguță”, a declarat Cătălin Scărlătescu pentru cancan.ro.

Până în acest moment, nici Cătălin Scărlătescu, nici Doina Teodoru nu au făcut declarații oficiale despre despărțire. Totuși, actrița a atras atenția fanilor printr-o postare pe Instagram, cu un mesaj în limba engleză care pare să aibă un sens ascuns:

„Sunt înconjurată de forțe vizibile și invizibile care vor ce e mai bun pentru mine”, a scris Doina Teodoru pe rețelele sociale.

