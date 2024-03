Ivan, demis de la sefia PSD Sector 1: A fost o executie. Daca-i superi pe Dragnea si Ghita esti exclus (Video)

Europarlamentarul Catalin Ivan a catalogat demiterea lui de la sefia organizatiei PSD Sector 1 drept "o executie publica" si a acuzat ca Sebastian Ghita si Liviu Dragnea sunt cei care decid in partid.

"Nu stiu cu cine s-a discutat, schimbarile au fost impuse. A fost o executie publica. Daca ii superi pe Liviu Dragnea si pe Sebastian Ghita, esti exclus. Ghita ocupa functii ale PSD", a declarat Catalin Ivan, la Digi 24.

De asemenea, europarlamentarul a avut o interventie telefonica si la B1 TV, unde a anuntat ca va candida la sefia partidului, la Congresul PSD care va avea loc cel mai probabil in primavara.

"A fost atat de copilaresc totul. Motivul pentru care am fost inlocuit este ca acum 1 an si jumatate am schimbat niste presedinti de sectii de vot pentru ca nu performau. Acum si-a adus aminte doamna Andronescu si a propus inlocuirea mea. (...) Daca te iei in PSD de Sebastian Ghita, e grav. Domnul Ponta pune mai presus prietenia cu Sebastian Ghita. Domnul Dragnea inca imparte banii de la guvern si cand imparti banii de la guvern esti convingator", a precizat Ivan, adaugand: "Cu domnul Ponta, cu domnul Dragnea ne vedem la congres".

Ivan a mai afirmat ca este si mai hotarat sa candideze la presedintia PSD, dupa cele intamplate astazi. "Vor fi suprize mari", a sustinut el.

Social-democratii au decis, vineri, in CExN al PSD de la Sinaia, sa-l demita pe Catalin Ivan de la sefia organizatiei Sectorului 1, in timp ce Marian Vanghelie a fost inlaturat de la conducerea PSD Sector 1. Cei doi au fost inlocuiti de Dan Tudorache la Sectorul 1, respectiv Cristian Rizea la Sectorul 5.

In luna decembrie a anului trecut, Catalin Ivan a fost acuzat ca si-a jignit doua colege de partid, respectiv pe Gabriela Vranceanu Firea si pe Viorica Dancila. Totodata, intre el si presedintele executiv al PSD Liviu Dragnea s-a iscat o disputa, dupa ce europarlamentarul a criticat public proiectul de reformare si modernizare a partidului, al carui artizan este cel dintai.

"Catalin Ivan este un pusti obraznic cu cheita intoarsa de Vanghelie si care nu poate sa inteleaga ce s-a propus pentru PSD. Faptul ca si-a permis sa atace colege de-ale noastre si conducerea este ceva inacceptabil", declara Dragnea la acea vreme, avertizand ca dupa ce noul plan de reforma se va aplica, "nu se vor mai trezi unii sa critice partidul la televizor".

