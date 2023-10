Cătălin Ţepelin (44 de ani), redactor-şef al Gazetei Sporturilor, a părăsit marţi redacţia, după o decizie a patronilor elveţieni ai Ringier, a anunţat pe Facebook Cătălin Tolontan.

Jurnalistul Cătălin Ţepelin se desparte după 20 de ani de Gazeta Sporturilor. Din 2018 a fost redactor-şef al publicaţiei. El a scris pe Facebook că nu a fost dorinţa lui şi că acţionarii Ringier Sportal au hotărât să nu mai continue colaborarea „pentru că m-am împotrivit unor decizii care, cred eu, încercau să încalce principiile unei prese independente”. „Am cerut să fiu lăsat să lucrez, liber, onest şi în interesul publicului, nu al unor terţi, fie că ei sunt parteneri de publicitate, persoane din sport sau din afara lui, companii”, este declaraţia sa.

Fost redactor-șef adjunct al Gazetei Sporturilor până în 2014 și actual consilier al președintelui FRF, Andrei Vochin a comentat plecarea redactorului-șef Cătălin Țepelin, dat afară de patronii elvețieni de la Ringier.

Invitat în emisiunea „Fanatik Superliga”, a lui Horia Ivanovici, Andrei Vochin nu și-a putut stăpâni emoțiile.

„Eu am făcut parte din această echipă și o spun cu mândrie. În 1991 am făcut Sportul Românesc, în 1997 am făcut Prosport, iar în 2002 am luat Gazeta Sporturilor. Am izbutit de fiecare dată si fim numărul unu ca ziar și ca echipă. Am avut trei patroni: Dumitru Dragomir la Sportul Românesc, Adrian Sârbu la ProTV și Dan Voiculescu, la Gazeta Sporturilor.

În fiecare dintre aceste perioade au fost momente în care patronatul a dorit să renunțe la șefi din partea editorială. Sau la oameni din partea editorială. Eu țin minte că Tolo a fost dat vreo 2-3 ori afară, pentru o noapte, pentru o zi. Eu, fiind redactor-șef adjunct, am fost chemat să preiau frâiele și să continui activitatea.

De fiecare dată am refuzat. Am spus că suntem o echipă și nu am dorit să fac lucrul ăsta. E vorba despre Prosport și Gazeta Sporturilor. De fiecare dată patronatul a înțeles că editorialul este mult mai important. că eadevăratul patron al oricărui ziar și publicații este cititorul. Ăla e singurul. Așa cum al fotbal adevăratul patron e suporterul. Adevăratul patron e cititorul.

Acționariatul de atunci și-a dat seama că editorialul respecta cititorul. Iar respectul față de cititor, în presă, înseamă un singurul lucru: adevărul. Să încerci să te apropii cât mai mult de adevăr. Important pentru tine, ca jurnalist, e să cauți adevărul.

De foarte multe ori, în căutarea adevărului, te lovești de niște interese ale patronatului. Atunci, patronatul ar trebui să înțeleagă că la sfârșitul acestui drum lung, cel care va câștiga va fi cel care va ajunge cel mai aproape de adevăr și cel care va ajunge să mulțumesc cititorul.

Sunt foarte multe momente d-astea delicate. Eu sunt șocat și îmi pare foarte rău. Îl știu. A crescut alături de mine. El are o experiență de pe 20 de ani, a văzut și presiunea pusă pe Tolo, pe echipa noastră, pe domnul Ioanițoaia...

Eu și Cătălin Țepelin am avut multe discuții în contradictoriu de când am plecat de la Gazeta Sporturilor, pe diverse teme. La ultima discuție am avut senzația că avem discuții între generații. Mi-a dat o replică «Voi nu greșeați. Numai noi cei tineri greșeam» și mi-am dat seama că e cum face acum Generația de Aur cu generațiile următoare. Pe mine m-a bufnit râsul.

Ads

Mi-am dat seama că el, făcând parte din generația de după noi, au făcut multe lucruri bune, cel puțin în epoca digitalizării. Nu știu dacă noi eram în stare să facem ce au făcut Cătălin Țepelin și echipa lui de oameni tineri. Parcă mereu îl deranja, că eu veneam și îi explicam că sunt niște reguli ale presei care trebuie respectate. Iar el îmi dădea diferite exemple. Dar una peste alta, a făcut o treabă extraordinară. Și am înțeles că a fost o muncă extraordinară..

Din ce știu nu e prima decizie a acționariatului de acolo. A mai fost o persoană extrem de importantă care a primit o astfel de decizie”, a spus Andrei Vochin.

„Am rugăminte mare la Cătălin Țepelin, îi cunosc familia... Să fie tare. Să o ducă... Să fie tare. Nu vreau să se întâmple cu el ce s-a întâmplat cu altcineva. Vreau să fie tare. Atât. Doar să fie tare. Nu e ultimul lucru din viață. Se pot reface lucrurile”, a completat el cu ochii în lacrimi.