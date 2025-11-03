Comisiile de etică de la două universități au confirmat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv. Ce decizii au luat

Comisiile de etică de la Universitatea Națională de Apărare (UNAP) și Academia de Poliție au confirmat că fostul comisar-șef Cătălin Țone a plagiat masiv în ambele teze de doctorat susținute în 2011. Cele două comisii au luat, însă, decizii diferite: UNAP a confirmat plagiatul și a demarat procedurile de retragere a titlului de doctor, în timp ce Academia de Poliție a recunoscut existența unor „abateri de la integritatea academică” în procent de 31%, dar și-a declinat competența de a stabili dacă teza constituie plagiat, conform jurnalistei Emilia Șercan, într-un articol PressOne.

Cătălin Țone, fost șef al Serviciului Antidrog din Poliția Capitalei și expert TV în combaterea traficului și consumului de droguri, a contestat deja decizia UNAP.

Lucrări plagiate

În august, PressOne a dezvăluit, în seria „Doctorate la indigo”, că Țone deține două titluri de doctor obținute la distanță de doar 36 de zile: unul de la Academia de Poliție, celălalt la Universitatea Națională de Apărare.

Investigația demonstra că peste 40% din conținutul celor două teze este identic, adică autoplagiat, iar fiecare lucrare în parte este plagiată în proporție de peste 70% din diverse surse. Tema centrală a ambelor lucrări este aceeași: traficul și consumul de droguri - domeniul în care Țone a lucrat ca polițist aproape două decenii, ocupând exclusiv funcții de conducere.

Comisia de Etică a UNAP s-a autosesizat pe 21 august, la trei zile după ce PressOne dezvăluia că teza de doctor cu titlul Influența traficului și consumului ilicit de droguri asupra securității naționale, susținută în această universitate în 2011 este plagiată în proporție de 79,66%, echivalentul a 239 de pagini cu conținut plagiat dintr-un total de 300.

Comisia de etică de la Academia de Poliție, la rândul său, a analizat probele de plagiat în teza lui Cătălin Țone, a constatat că 31% din numărul total de rânduri sunt „identice sau substanțial similare cu secțiuni din alte lucrări științifice publicate anterior”, însă și-a încălcat propriul regulament, care o obligă, conform Art. 16 (3) să se pronunțe asupra acuzațiilor.

Regulamentul prevede că în cazul în care comisia „constată existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat se aplică, după caz, prevederile art. 172 alin. (8) - (11) din Legea nr. 199/2023 a învățământului superior”, aceeași lege în baza căreia UNAP a declanșat procedurile de retragere a celuilalt titlu de doctor deținut de Țone.

Mai exact, Academia de Poliție a reușit performanța de a susține, în același document, două lucruri contrare: pe de o parte s-a pronunțat asupra acuzațiilor de plagiat, admițând că Țone și-a obținut titlul prin fraudă, iar de cealaltă parte s-a sustras de la obligația de a se pronunța, așa cum îi cere propriul regulament de funcționare.

