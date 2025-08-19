Emilia Șercan publică noi dovezi ale plagiatului lui Cătălin Țone: ”Un spoiler drăguț - a tratat în mod repetat termenul 'Apud' ca și cum ar fi un nume propriu”

Autor: Eugen Porojan
Marti, 19 August 2025, ora 10:14
Cătălin Țone FOTO Facebook /Cătălin Țone

Jurnalista de investigație Emilia Șercan a publicat marți, 19 august, noi dovezi ale plagierii celor două doctorate ale fostului șef al Serviciului Antidrog din Poliția Română, Cătălin Țone. Ea a răspuns și speculațiilor lansate de fostul polițist și „expert antidrog”, acuzându-l pe Țone de calomnie și de o „încercare de decredibilizare a unui demers jurnalistic legitim”.

„Astăzi prezentăm dovezile plagiatului din cele două teze de doctorat ale lui Cătălin Țone, fost polițist, comisar-șef și șef al Serviciului Antidrog din Poliția Română - pensionat acum doi ani, la frageda vârstă de 48 de anișori - în prezent expert TV și angajat la Agenția Națională Anti-Doping. Insist pe cuvântul „dovezi”. Timp de peste două luni am lucrat împreună cu Luiza Popovici ca să găsim dovezile de plagiat în cele două teze ale „expertului” antidrog Cătălin Țone. Am stat într-o căldură infernală - de peste 32 de grade - la Biblioteca Națională zi după zi, săptămână după săptămână, și am verificat încrucișat cele două doctorate”, a scris Emilia Șercan pe Facebook.

Ieri am prezentat dovezile că cele două teze ale lui Țone sunt identice în proporție de peste 40% și că acesta a mințit în CV-ul său, încercând să-și cosmetizeze studiile, iar azi prezentăm dovezile că cele două teze de la Academia de Poliție și de la Universitatea Națională de Apărare (UNAP) sunt plagiate în proporție de peste 72%, respectiv 79%”, a transmis Emilia Șercan, alături de a doua parte a investigației PressOne.

Jurnalista a respins acuzațiile lansate de Cătălin Țone, cum că ancheta ar fi fost finanțată „de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”.

„În punctul de vedere pe care l-a transmis pentru PressOne, Cătălin Țone a afirmat că „deține dovezi conform cărora această anchetă jurnalistică este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului”. Spre deosebire de noi, care prezentăm dovezile, Țone doar a afirmat că „deține dovezi” că ancheta despre frauda sa academică și despre plagiatele sale „este inițiată și susținută de un grup de persoane implicate în promovarea legalizării recreaționale a canabisului””, a explicat Emilia Șercan.

„Eu, una, îl somez public pe fostul ofițer de poliție, șef, vedetă și „expert” să prezinte dovezile, pentru că altfel ceea ce a făcut el se cheamă calomnie și încercare de decredibilizare a unui demers jurnalistic cât se poate de legitim.

Gafa din doctoratele lui Cătălin Țone

„Revenind la tezele plagiate, vă dau aici un spoiler drăguț: dr. dr. Cătălin Țone a tratat în mod repetat termenul „Apud” - o convenție de citare indirectă, provenită din limba latină - ca și cum ar fi un nume propriu. Și uite așa, în bibliografia tezei de la UNAP, particula „Apud” se regăsește listată printre autorii al căror nume începe cu litera „A” sau este trecută ca prenume pentru trei autori. Mai țineți minte unde am mai găsit acest lucru în trecut într-o altă anchetă despre un plagiat? În teza ministrului de Interne Petre Tobă, care a fost și șef al Poliției Române, adică și șef al lui Țone. Vorba aceea, marile spirite...”, se încheie mesajul jurnalistei Emilia Șercan.

Teza de doctorat a fostului ministru de Interne Petre Tobă a fost considerată „un plagiat masiv, care încalcă grav normele academice”, de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU).

