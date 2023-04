Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat vineri, 21 aprilie, numirea lui Cătălin Urtoi, consilierul său onorific, în funcţia de director interimar al Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere.

Grindeanu a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, cum s-a ajuns în situaţia în care consilierul său personal să fie numit director al acstei companii şi cum explică faptul că, până acum, a afimat că vor fi organizate concursuri ”pe bune”.

”Şi ce vă face să credeţi că nu e un concurs sau nu a fost un concurs pe bune? Daţi-mi voie să vă răspund. În primul rând, selecţia a fost făcută de către o firmă din afara ministerului. Aceste lucruri au fost, conform legii 109, s-a selectat un Consiliul de Administraţie. Acum, că vorbim de Cătălin Urtoi, vreau să vă spun că atunci când am venit la CNIR am găsit unii domni celebri care se aflau înainte aici şi au cam luat un an de zile nişte indemnizaţii, nefăcând nimic. Vreţi să dezvolt? Cine i-a pus şi cum şi-au luat indemnizaţii timp de un an, nefăcând nimic? Revenind. Urmarea acestui proces pe 109, s-a ales Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie, care trebuie să dea drumul la procedura prin care se va selecta managerul. Ca să poată să existe această procedură, trebuie să aibă un director interimar. S-au întrunit, au numit un manager interimar, care are ca atribuţii acest lucru, să organizeze procedura de selecţie pentru directorul general”, a afirmat Grindeanu.

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a fost operaţionalizată, prin numirea directorului general interimar. Cătălin Urtoi va deţine această funcţie în următoarele patru luni.

Urtoi a fost vicepreşedinte al asociaţiei ”Împreună pentru A8”, iar în februarie 2022 a devenit consilier onorific al ministrului Sorin Grindeanu.