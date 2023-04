Dan Sova, la TV Ziare.com: Cazul lui Catalin Voicu nu arata ca PSD e un partid corupt

Dosarul senatorului Catalin Voicu trebuie sa ajunga cat mai repede in instanta, a declarat senatorul PSD Dan Coman-Sova.

"Eu sunt convins ca aceasta notiune de prezumtiva nevinoviatie este valabila si cel mai mare ajutor pe care il putem da colegului nostru, domnului Voicu, este sa-l trimitem cat mai repede in fata instantei sa-si dovedeasca nevinovatia", a declarat, miercuri, pentru TV Ziare.com, Dan Sova.

Urmareste AICI inregistrarea emisiunii cu senatorul PSD Dan Sova.

Senatorul a adaugat ca are absolut toata increderea in justitia romana si in judecatori, care "nu se vor lasa impresionati de presiunea mediatica si vor lua o decizie corecta". Sova adauga ca nu doreste sa se pronunte asupra vinovatiei lui Voicu.

"Nu stiu daca interceptarile au fost legale, din cate am inteles eu, din discutiile colegii, nu era printre documentele trimise Comisiei nicio hartie prin care sa se justifice un mandat pentru interceptarea convorbirilor lui Catalin Voicu", a declarat Dan Sova.

Senatorul jurist adauga ca, desi a fost in comisia care a avizat cererea DNA de arestare a lui Voicu, a refuzat sa aiba acces la probele din dosar, motivand ca parlamentarii nu ar trebui sa se substituie justitiei.

"Fac parte din senatorii care au refuzat sa ia la cunostinta de probele administrate in dosar, pentru ca nu este atributia Parlamentului sa se substituie justitiei. Treaba noastra este sa vedem daca cererea vizeaza chestiuni de natura politica sau juridica", a declarat Dan Sova.

Acesta adauga insa ca cererea DNA va fi transmisa ulterior judecatorilor de la ICCJ, care o pot aproba, o pot respinge sau pot da o solutie de achitare.

Sova cere Senatului sa ancheteze modul in care au ajuns stenogramele in presa

Sova sustine ca stenogramele interceptarilor din dosarul Voicu nu trebuiau sa fie date presei si adauga ca va cere Parlamentului sa ancheteze modul in care au ajuns in media.

"Nu stiu de unde au aparut, dar intentionez sa solicit public in plen Senatului o ancheta pentru a se determina cine a dus stenogramele de la Senat, avand in vedere care fac parte dintr-o faza a procedurii penale care este secreta. Din punctul nostru de vedere de la Senat nu trebuiau sa iasa", a declarat Sova, adaugand ca stenogramele, desi au fost facute publice, pot fi folosite in continuare ca probe.

Cazul lui Catalin Voicu nu arata ca PSD este un partid corupt, crede senatorul, adaugand ca isi asuma partidul din care face parte "cu bune si cu rele".

"Electoratul trebuie sa inteleaga, cand este nemultumit de prestatia unor colegi, ca PSD este un partid mai larg care contine foarte multi oameni si trebuie sa se uite si la ce e bun, nu numai la ce e rau", spune Dan Sova.