Generalul Cătălin Zisu, fără succes la Curtea de Apel Bucureşti. Rămâne sub control judiciar. Decizia magistraţilor este definitivă

Fostul comandant al Comandamentul Logistic Întrunit din cadrul MApN, Cătălin Zisu, rămâne sub control judiciar, a decis Curtea de Apel Bucureşti. Decizia magistraţilor este definitivă.

Curtea de Apel Bucureşti a respins luni, 13 octombrie, cererea lui Zisu de ridicare a măsurii controlului judiciar.

”În baza art. 216 alin.3 C.p.p. rap. la art. 215 ind.1 alin.5 C.p.p. respinge ca nefondată plângerea formulată de petentul-inculpat Zisu Cătălin Ştefăniţă împotriva ordonanţei nr. 30/3/P/2024 din data de 06.10.2025 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracţiuni de corupţie săvârşite de militari. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă petentul-inculpat la plata sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat”, se arată în minuta instanţei.

Decizia instanţei este definitivă.

Cătălin Zisu este acuzat de DNA de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în dosarul privind plata unor lucrări neefectuate pentru extinderea cimitirului Ghencea Militar. Prejudiciul în dosar este estimat la aproape 12 milioane de lei.

De asemenea, într-un alt dosar este suspectat că l-a instigat pe fostul comandant al unităţii care administra Cimitirul Militar Ghencea III Alexandru Nedelcu să aprobe concesionarea de locuri de înhumare pe 49 de ani către persoane care nu îndeplineau condiţiile legale - rude sau apropiaţi ai lui Zisu - afectând interesele MApN.

Cine este Cătălin Zisu, cel mai tânăr general din istoria Armatei

Cătălin Zisu a fost unul dintre cei mai importanţi comandanţi din structurile Armatei române, ocupându-se de Logistica MApN. Gradul de general i-a fost acordat la 37 de ani, fiind cel mai tânăr general din armata română.

În 2006, a obţinut titlul de doctor graţie generalului Gabriel Oprea, iar preşedintele de atunci, Traian Băsescu, i-a conferit şi a doua stea de general în 2007. A treia stea a primit-o în 2011.

În august 2012, după ce a devenit premierul României, Victor Ponta l-a numit, prin decizie, pe generalul locotenent Cătălin Ştefăniţă Zisu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Numele lui a apărut în mai multe afaceri, începând cu anii 90, și mereu a activat pe lângă politicieni și oameni de afaceri. Printre altele, Cătălin Zisu a fost acuzat că ar fi controlat din umbră clubul Steaua și că ar fi dirijat licitațiile de închiriere a stadionului Ghencea, constituirea societății pe acțiuni SC FC Steaua SA ori schimbul de terenuri dintre Gigi Becali și MApN.

Potrivit G4media.ro, generalul Zisu este un apropiat al generalilor Nicolae Ciucă, fost șef al Armatei Române, și al șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu. De altfel, generalul Ciucă apare la braț cu generalul Zisu în fotografii surprinse de paparazzi în octombrie 2024.

