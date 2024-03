Fosta fotbalistă devenită antrenoare și patron: ”De asta îți vin copiii la club, că arăți atât de bine?” VIDEO

Fostă jucătoare, Cătălina Nițu (26 de ani) a devenit antrenoare la un club de fotbal pe care îl și patronează, FC New Champions.

Invitată în cadrul unui podcast, frumoasa Cătălina Nițu a recunoscut că aspectul său fizic a provocat numeroase reacții, inclusiv din partea unor fotbaliști din prima ligă.

„Jucam doar de plăcere. Nu puteam să joc doar de plăcere atât timp. Fotbalul feminin este foarte slab dezvoltat în România. Am ales să fac pasul acesta către antrenorat pentru că nu voiam să ies din fenomen. Deși am promovat cu echipa la care am jucat în liga a doua, nu am primit prime, așa cum era normal.

Am jucat doar de plăcere, sunt doar câteva echipe în România care plătesc salarii bune, dar 4-5-6.000 de lei. Cum poți să trăiești cu banii aceia? Să zicem că pleci la Cluj-Napoca sau la Timișoara, unde sunt salarii puțin mai mari, dar ce faci? Pleci de acasă pentru 6-7.000 de lei?

Pe care poate nici nu-i primești la timp, cum se întâmplă și la echipele masculine... Mai mult de aceea m-am lăsat. Simțeam că nu pot să fac performanță, așa că am ales să performez în antrenorat”, a declarat Cătălina Nițu, conform Gsp.ro.

”La meciuri mă duc în trening, dar pe Instagram mai postez sexy, am viață personală, și primesc mesaje: ”De asta îți vin copiii la club, că arăți atât de bine?”. Am avut abordări de la fotbaliști. Și din Liga 1 și din Liga 2. De la mai multe echipe”, a mai spus Cătălina Nițu.

