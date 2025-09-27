Președintele Colegiului Medicilor, despre cazul copiilor decedați la Iași: „Sancțiunile nu rezolvă, de fapt, problema de fond”

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 20:03
Catălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România FOTO /catalinapoiana.ro

Președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, spune că sancțiunile aplicate de DSP după ce șase copii internați la Spitalul 'Sf. Maria' din Iași au murit din cauza infecției cu Serratia Marcescens nu rezolvă problema de fond.

„În tragedia de la Iași eu nu înțeleg care a fost reacția DSP pe această problemă. Ca în multe alte situații am înțeles în primul rând că DSP a dat amenzi de x lei. Eu aș vrea să înțelegem cum s-a gestionat situația, ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Sancțiunile de care am auzit ieri nu rezolvă de fapt problema de fond.

Cum s-a gestionat local criza de la primul caz până la momentul actual. Au murit 6 suflete. Lucrurile nu pot rămâne ca până acum”, a scris, sâmbătă, Cătălina Poiană pe Facebook.

Șase copii care au fost internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași au murit în ultimele zile, fiind infectați cu bacteria „Serratia Marcescens”.

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Iași a amendat cu 10.000 de lei epidemiologul spitalului, pentru nerespectarea prevederilor legale în controlul infecțiilor nosocomiale, cu aceeași sumă fiind sancționat și medicul ATI, pentru nerespectarea protocoalelor, și cu 50.000 de lei spitalul, tot pentru nerespectarea protocoalelor.

