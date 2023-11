Cătălina Ponor, interzisă în apropierea fetelor de la lot: ”Se pare că a deranjat foarte tare”

O scenă incredibilă s-a produs la lotul feminin de gimnastică al României la Campionatul Mondial desfășurat în Belgia, fosta mare campioană Cătălina Ponor fiind interzisă în apropierea fetelor.

Cătălina Ponor s-a apropiat de una dintre componentele lotului pentru a discuta cu ea despre anumite aspecte tehnice. Ca urmare, Cătălina Ponor s-a trezit cu o reclamaţie din partea lui Patrick Kiens, antrenorul olandez al României.

"E important să se afle şi varianta mea. E adevărat că nu şi-au dorit foarte tare ca eu să fiu alături de echipă. E adevărat că Patrick s-a dus la Donatella (n.r. Donatella Sachi, preşedintele Comitetului Tehnic Feminin), să îi spună că incomodez cu prezenţa acolo. Ce nu s-a spus a fost că nu a fost ceva agresiv. Donatella a venit la mine şi a zis ”Ştiu că tu nu faci lucrurile astea, dar în timpul concursului ar fi bine să nu stai lângă ele, că nu-şi doresc lucrul acesta”.

M-am simţit lezată, nu pentru că nu mă voiau acolo, ci pentru faptul că era omenesc să vină să spună personal. A fost un sfat, n-aş spune că a fost indicaţie, dar să spună că ar fi mai bine să-l dau la finalul concursului.

Nu era în timpul concursului, era un antrenament pe podium. Făceam lucrul acesta cu fiecare echipă care intra în antrenament, că voiam să ştiu că totul e în regulă pentru România.

Greşeala mea a fost că m-am dus cu sufletul deschis, pentru că eu nu-i ştiu pe aceşti oameni, deloc. Am făcut cunoştinţă acolo cu Patrick şi cu colegul lui, cei doi antrenori, cei doi coordonatori olandezi. Din păcate, am simţit acea respingere de la început, pentru că colegul lui a venit deschis la mine, dar Patrick nu salută pe nimeni, din păcate. M-am dus şi am dat mâna, că voiam să-l cunosc personal.

Le-am spus fetelor că sunt aici pentru a le ajuta, să le fiu alături, dacă au nevoie de ceva. O altă greşeală a fost să-i pun o întrebare Anei Bărbosu, la sărituri, unde am întrebat-o dacă face săritura grupată sau întinsă. Mi-a zis întinsă, iar eu i-am dat un sfat, putea trece mai departe, în care i-am spus să mai întindă puţin picioarele şi braţele pe cal.

Ăsta a fost singurul sfat, indicaţie, dar se pare că a deranjat foarte tare, iar de aici a pornit toată nebunia asta. Probabil am rămas cu vremurile frumoase în care antrenorii ne încurajau să ne ducem la sportivii cu experienţă, să primim sfaturi de la ele", a spus Cătălina Ponor pentru Orange Sport.

