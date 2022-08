Cătălina Ponor va deveni mamă, la 35 de ani: ”Cea mai strălucitoare medalie a mea!” FOTO

Fosta mare gimnastă Cătălina Ponor (35 de ani) a anunțat pe rețelele sociale că va deveni în premieră mamă.

Cătălina Ponor are parte de o vară specială. După ce s-a căsătorit în luna iunie cu actorul Bogdan Jianu (52 de ani), cei doi se pregătesc acum să devină părinți.

Cătălina Ponor a făcut marele anunț la puțin timp după ce a împlinit vârsta de 35 de ani, ziua sa de naștere fiind la 20 august.

„Mulțumesc din suflet tuturor pentru urări! M-am simtit răsfățată. Sunteți minunați! A fost o zi specială. Am început anul cu evenimente frumoase în viața mea împreună cu soțul meu, intrarea în hall of fame, cununia civilă, iar acum am primit cel mai frumos și prețios cadou. Va fi cea mai strălucitoare medalie a mea. A noastră!”, a scris Ponor pe Instagram.