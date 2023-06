Reacție furibundă după retrogradarea lui FC Argeș: Nu au jucat că nu au vrut! Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta!

Portarul echipei FC Argeş, Cătălin Straton, a declarat sâmbătă seară, după retrogradarea în eşalonul secund, că nu vrea să-i mai vadă în vestiar pe unii jucători caare “nu au jucat că nu au vrut”.

”Am lacrimi în ochi, am plecat de la Steaua (n.r.- FCSB), nu am vrut să stau acolo pentru bani. Am venit acasă, sunt din Piteşti. Mă doare, dar nu poţi să joci în 7 la fiecare meci! Lipsă de valoare, nu la toţi, dar analizaţi-i!

Degeaba ai 6-7 jucători buni într-un lot de 20. Degeaba! Te prinzi la un moment dat. Am încercat să vorbim, dar când în echipă joacă doar 3 români... Nu au jucat că nu au vrut! Doar Meza Colli şi Şerban au avut probleme.

Să nu-i mai văd în vestiarul ăsta! Asta e, o luăm de la capăt, FC Argeş nu va muri. E greu, dar FC Argeş va reveni. Nu-mi doresc să plec, am o vârstă, nu ştii ce-ţi rezervă viaţa, dar prioritar e clubul ăsta”, a spus Straton, potrivit digisport.ro.