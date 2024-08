Puigdemont, căutat de poliția catalană în sistemul de canalizare și la Zoo. Scenarii fanteziste privind intrarea separatistului în Parlament

Anunțul separatistului Carles Puigdemont că ar putea să se întoarcă în Spania a pus pe jar autoritățile. Poliția spaniolă a introdus măsuri de securitate în toată zona pentru a-l prinde pe liderul separatist care se află în exil de peste șapte ani.

Puigdemont vrea să se întoarcă în Spania, deși riscă arestare imediată. El a folosit miercuri rețelele de socializare pentru a-și face public planul, spunând despre votul din parlament: „Trebuie să fiu acolo și vreau să fiu acolo. De aceea m-am angajat în călătoria de întoarcere din exil.”

El Parlament de Catalunya ha convocat a tots els diputats al debat d’investidura del pròxim president de la Generalitat. Jo hi he de ser i hi vull ser. Per això he emprès el viatge de retorn des de l’exili. pic.twitter.com/jcO5MA8czX