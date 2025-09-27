Momentul în care un cățărător escaladează cu mâinile goale și fără protecție cel mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană. La coborâre a fost arestat VIDEO

Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 19:31
În timpul ascensiunii, observată de zeci de trecători, pompierii au delimitat un perimetru de securitate FOTO X/ Agence France-Presse

Cățărătorul francez Titouan Leduc, în vârstă de 24 de ani, a fost arestat sâmbătă de poliție în timpul unei escaladări - cu mâna goală și fără protecție - a celui mai înalt zgârie-nori din Uniunea Europeană, la Varșovia.

Varso Tower se ridică la 310 metri deasupra capitalei poloneze și este cea mai înaltă clădire în UE.

Cățărătorul urban a fost reținut pe acoperișul turnului, de 230 de metri înălțime, înainte să ajungă la o antenă de 80 de metri înălțime instalată pe turn.

După ce a fost arestat, deoarece ascensiunea era ilegală, el a fost condus încătușat la mâini într-o mașină de poliție.

În timpul ascensiunii, observată de zeci de trecători, pompierii au delimitat un perimetru de securitate și au desfășurat trei saltele mari de salvare.

”Este un turn recent, care a fost construit în urmă cu puțin timp (...). Aș fi primul care trece peste el și este un lucru destul de excitant, destul de palpitant”, a declarat Leduc într-un interviu acordat AFP înaintea ascensiunii.

”Până acum, cel mai înalt turn pe care m-am cățărat” în 2021 ”este Turnul Montparnasse, la Paris, care are 210 metri”, a declarat cățărătorul.

”În mintea mea, acolo nu am dreptul să greșesc. Este vorba despre a ajunge în vârf. Este vorba despre victorie sau moarte. Fie ajungi sus, fie cazi”, a declarat el înainte de ascensiune.

