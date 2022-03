Catastrofa feroviară din 1968 soldată cu 22 de morți și 70 de răniți. Vinovații, judecați într-un proces public desfășurat în gara Teiuș

Gara monumentală din orașul Teiuș, județul Alba, a fost ”gazda” unuia dintre cele mai controversate procese ce au avut loc în perioada comunistă.

În prezența a peste 1.000 de ”ceferiști” aduși din toată șara, aici au fost judecați angajații vinovați de catastrofa feroviară ce a avut loc în 7 octombrie 1968, în zona localității Bucerdea Grânoasă din Alba.

Catastrofa feroviară a avut loc pe linia Blaj-Teiuş.

În zorii zilei de 7 octombrie trenul personal 3340 se afla în staţia Bucerdea. Garnitura ar fi trebuit să aştepte, din cauza restricţiilor, trecerea acceleratului 303 care venea de la Blaj, din sens opus.

În perioada respectivă, în zonă era o singură linie de cale ferată, iar rutele celor două trenuri se încrucişau, de obicei, în stația Crăciunel. În dimineaţa respectivă, din cauza unor lucrări, rutele trenurilor urmau să se încrucişeze în halta Bucerdea, o dispoziţie în acest sens fiind trimisă impiegaţilor de pe traseul amintit.

Însă, impiegatul de mişcare din halta Bucerdea, care consumase alcool în timpul nopţii, a uitat că trebuie să reţină trenul personal pe linia bătută, până la trecerea acceleratului, şi i-a dat cale liberă spre Blaj. "După ce a trecut ultimul vagon al cursei 3340 prin faţa mea, mi-am da seama de greşeala făcută", a declarat, în timpul procesului, impiegatul Teodor Petrişor, potrivit imaginilor înregistrate la vremea respectivă de către postul naţional de televiziune.

A sunat împiegatul, dar era prea târziu

Potrivit celor declarate de impiegat, el a sunat imediat acarul, dar a fost prea târziu, deoarece trenul personal trecuse de cabina acestuia. A urmat o tragedie, cele mai multe dintre victime provenind din trenul personal, printre care şi rude între ele, de exemplu tată şi fiu sau fraţi. Autorităţile vremii au ascuns catastrofa de marea masă a populației. Articole scurte au apărut doar în ziarul local din Alba.

Cei doi angajați ai CFR au fost judecați într-un proces public, pentru a fi dați exemplu negative populației. Autorităţile comuniste s-au mobilizat şi au adus la proces peste 1.000 de ceferişti din întreaga ţară, care să vadă cu ochii lor ce păţesc cei care „sabotează“ construcţia socialismului. Procesul cu public a început la mai bine de o lună de la producerea tragediei. Filmul tragediei a fost reconstituit din declaraţiile martorilor şi în baza probelor ridicate de la locul catastrofei „În ziua de 7 octombrie, călătoream cu trenul accelerat 303 în interes de serviciu la Direcţia regională C.F.R. Cluj“, a spus unul dintre martorii oculari, Aristide Georgescu.

„Ocupam locul 52 din vagonul 4. Pe la orele 6.14 m-am trezit aruncat de pe bancă la podea. Mi-am revenit în fire, neştiind ce s-a întâmplat. Am coborât din vagon şi am văzut că trenul staţiona. Era o ceaţă densă, nu se vedea mai departe de 30 de metri. Am auzit imediat ţipete, vaiete, oameni îngroziţi. Am notat kilometrul: 86+700 şi m-am îndreptat spre cabina 1, unde l-am întâlnit pe acarul, în persoana inculpatului Alexandru Cristea. Acesta m-a întrebat: „Ce este acolo?“. Mi-am continuat apoi drumul spre staţie şi aici l-am găsit în biroul de mişcare pe inculpatul Teodor Petrişor, şezând pe scaun. Era obosit, avea ochii injectaţi...“, continuă bărbatul.

Tot din spusele martorilor a rezultat că macagiul Alexandru Cristea l-ar fi anunţat telefonic în seara zilei de 6 octombrie 1968 pe impiegatul Teodor Petrişor că i-a lăsat sub masă o sticlă de ţuică, pe care cel din urmă ar fi golit-o până dimineaţă. Completul de judecată a mai aflat că Teodor Petrişor mai fusese sancţionat până atunci de încă 15 ori. Mai mult, nu ar fi avut dreptul să ocupe funcţia de impiegat, pentru că fusese găsit vinovat de un alt accident feroviar, petrecut în 1961.

Acuzații, arătați cu degetul de public

„Am lucrat ca acar la staţia CFR Bucerdea în tură cu inculpatul Teodor Petrişor. În perioada cât am lucrat cu el am observat că părea mai totdeauna obosit, nervos. Anul trecut, datorită unei greşeli în dispoziţiile date de garare a trenurilor era să se întâmple o ciocnire, care n-a avut loc datorită intervenţiei mele şi a acarului Nicolae Popa. Mai ştiu că Petrişor după ce ieşea din tura de serviciu fugea imediat la bufet, unde bea“, a spus martorul Ion Haţegan în urmă cu 43 de ani.

Sala de judecată din gara Teiuș

Participanţii la proces s-au întrebat dacă tragedia putea fi prevenită de macagiul Alexandru Cristea, al doilea vinovat principal în ochii anchetatorilor. În timpul dezbaterilor din gara Teiuş s-a acreditat ideea că ar fi putut preîntâmpina ciocnirea celor două garnituri, întrucât avea în cabină graficul de circulaţie al tuturor trenurilor ce treceau pe linia respectivă. Martorii au scos la iveală faptul că acarul a întârziat cu două ore la intrarea în tura de noapte. A existat şi supoziţia că tocmai pentru această întârziere l-ar fi cadorisit pe şeful său cu o sticlă de alcool.

Dezbaterile din gara Teiuş au durat mai bine de 10 ore. Participanţii la procesul public arătau cu degetul spre cei doi inculpaţi. Oamenii murmurau, oftau, se manifestau zgomotos, în funcţie de ceea ce spuneau martorii în faţa completului de judecată. Atmosfera generală a fost una contra. Tribunalul judeţean l-a condamnat pe impiegatul Teodor Petrişor la la moarte şi confiscarea totală a averii. Ulterior, pedeapsa a fost schimbată cu închisoarea pe viaţă. A executat 18 ani de pedeapsă la Penitenciarul Aiud, după care a fost eliberat. A decedat în 2016 la vârsta de 80 de ani.

Teodor Petrișor în sala de judecată

Acarul Alexandru Cristea a primit 20 de ani de muncă silnică, confiscarea totală a averii şi 10 ani de degradare civică, fiind eliberat după 10 ani. Chiar dacă tragedia de pe linia ferată Blaj-Teiuş din 1968 era la acea vreme cea mai mare catastrofă din istoria Căilor Ferate Române, autorităţile comuniste nu au scos niciun cuvânt despre personalul slab pregătit şi starea deplorabilă a infrastructurii feroviare.

În 7 octombrie 2018, la 50 de ani de la accident, în zona unde s-au ciocnit cele două trenuri a fost dezvelit un monument în amintirea tragediei. Au participat la eveniment și rude ale persoanelor ce au murit în 1968.

